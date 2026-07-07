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Ixtapaluca, México.- Padres de familia de la Escuela Preparatoria Oficial Número 122, ubicada en la colonia 20 de Noviembre, cerraron esta tarde los carriles centrales y laterales de la autopista México-Puebla a la altura del puente de Tlapacoya con dirección a Chalco.
Luego se extendió en el otro sentido de la carretera de peaje que conecta a Puebla con el Estado de México y la Ciudad de México.
El bloqueo provoca afectaciones en esa zona de la metrópoli.
Los manifestantes exigen la intervención inmediata de las autoridades ante la denuncia de un presunto abuso sexual contra un alumno de la institución, del cual acusan directamente a un profesor.
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La protesta se intensificó después de que circuló la denuncia
Un grupo de padres ingresó por la fuerza a las instalaciones de la preparatoria para localizar al docente señalado y retenerlo para impedir su fuga.
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Los inconformes demandan la detención inmediata del profesor y el esclarecimiento de los hechos.
El cierre de la vía continúa y afecta la circulación en ambos sentidos.
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