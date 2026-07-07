El pleno del Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional para precisar los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas para Revocación de Mandato, que podría aplicarse en el 2028, siempre y cuando se reúnan 750 mil firmas.

Durante sesión ordinaria se determinó el plazo para reunir firmas y orden en la distribución territorial del respaldo ciudadano; además, se estableció que el órgano electoral local tendrá 30 días naturales para validar el procedimiento.

Por mayoría de votos (39 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones), se aprobó un dictamen de decreto por el que se reformó el inciso B) de la fracción VI del Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

La reforma estableció que, durante el mes previo a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional marcado en la Constitución, la ciudadanía interesada en promover la Revocación de Mandato podrá comenzar a reunir una cantidad mínima equivalente al diez por ciento de las personas inscritas en la lista nominal electoral del estado (750 mil firmas).

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Ese diez por ciento deberá estar distribuido en cuando menos la mitad más uno de los municipios, y en cada uno de éstos representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores del municipio respectivo.

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El procedimiento indica que la solicitud con las firmas se deberá presentar al Organismo Público Local Electoral durante los tres meses posteriores a la conclusión de dicho tercer año sus respectivas intenciones para la celebración de dicho procedimiento.

Y se dio de plazo los 30 días naturales siguientes al vencimiento del periodo concedido, conforme al procedimiento de verificación que establezca la ley de la materia, y en caso de estarlo expedirá de inmediato la convocatoria respectiva.

Por el Grupo Legislativo de Morena, el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo indicó que la participación ciudadana no se mide por la facilidad para activar un procedimiento, sino que se mide por la capacidad de demostrar que existe una voluntad colectiva, auténtica y ampliamente respaldada por el pueblo.

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Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Córdova Molina votó en contra al considerar que la reforma reduce el tiempo para reunir las firmas y que las normas se acomodan a conveniencia.

“Las veracruzanas y los veracruzanos demandan mecanismos efectivos y transparentes para expresar su voz y su sentir”, demandó.

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La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar, aseveró que la reforma está prevista para hacer más complejo el procedimiento de revocación de mandato al incrementar la lista de electores firmantes y hacerlo la mitad más uno de los municipios.

“Es casi imposible reunir los nuevos requisitos”, añadió.

dmrr/cr