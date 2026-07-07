El alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, presumió que estuvo en Miami para asistir al juego de los dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde.

El alcalde morenista escribió en sus redes sociales: “¡Saludos desde Miami! Cumplí mi sueño de ver jugar a Messi”. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía a las afueras del estadio donde juega el Inter.

Después de que se hicieran virales sus publicaciones, el alcalde subió un video en su red social Facebook, donde mostró la ciudad de Miami, y dijo que había una “mafia de las mentiras” que estaba “desquiciada” con su publicación, “como si hubieran sacado la noticia del año”, ironizó.

En el video aseguró que quieren desacreditar los resultados de su administración.

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Argumentó que tenía en su “bucket list”, alguna vez ver jugar a Messi, y consideró que esta era la oportunidad idónea para hacerlo.

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Afirmó que tanto el viaje como el partido fue pagado con recursos propios, pues recordó que él viene de una familia empresarial de hace 70 años.

“Yo no vivo de la política, mi familia tiene negocios en la industria automotriz en la agricultura y en la industria de la construcción, mis cosas personales se pagan con recursos propios”, aseveró.

Rodríguez añadió que, así como es presidente municipal de Piedras Negras, también tiene derecho a tener una vida personal y a hacer lo que quiera en sus tiempos libres.

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