La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo donde aseguró dos mil 250 litros de huachicol en un inmueble de la colonia San Felipe de Jesús, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, luego de que Pemex detectó irregularidades en un ducto ubicado en Azcapotzalco.

Los efectivos al ubicarse en el lugar encontraron un inmueble pintado con fachada de refaccionaria donde localizaron una toma clandestina.

Posteriormente, se inició la investigación y el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), solicitó al juez de control una orden de cateo, que fue autorizada.

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FGR asegura 2 mil 250 litros de huachicol en la GAM. Foto: Especial

Integrantes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Guardia Nacional (GN), Protección Civil y personal de Pemex se constituyeron en el inmueble referido, donde aseguraron 45 bidones de 50 litros cada uno que contenían hidrocarburo, con un total aproximado de dos mil 250 litros.

La FGR señaló que va a continuar con la indagatoria para dar con los probables responsables de la comisión de un delito en materia de hidrocarburos.

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bmc