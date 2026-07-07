Un mexicano murió este martes a manos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Houston, Texas, durante un operativo para arrestarlo, informó un portavoz de la agencia a medios estadounidense.

El portavoz señaló que, alrededor de las 6:50 am, agentes del ICE intentaron detener un vehículo cerca de la intersección de Canal Street y Wayside Drive, en el barrio Magnolia Park como parte de una operación para arrestar a un indocumentado. Explicó que el conductor, al que identificó como Lorenzo Salgado Araujo, intentó evadir el arresto.

“Según la información que estamos recibiendo, el sujeto embistió un vehículo de ICE, se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento por atropellar a un agente de ICE, lo que llevó a nuestro agente a disparar su arma en defensa propia”, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.

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“El conductor resultó herido y se contactó de inmediato a los servicios de emergencia. El conductor fue trasladado al hospital, donde falleció a causa de sus lesiones”, detalló el comunicado.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) está a cargo de la investigación de los hechos.

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🚨 An illegal alien in Houston ran over an ICE agent during a chase and was shot.



CPR was reportedly performed on him while rushing him to the hospital. pic.twitter.com/TWDC9gPxjd — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) July 7, 2026

Apenas el pasado 5 de julio, el ICE confirmó el fallecimiento del mexicano Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, y quien se encontraba en el centro de detención del condado de Webb, también en Texas.

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Alcorta murió el 19 de junio, tras ser hallado inconsciente. El ICE informó que pese a los esfuerzos de reanimación, fue declarado muerto en el Laredo Medical Center. Con su deceso, se elevó a 16 el número de connacionales muertos bajo custodia del ICE en lo que va del segundo mandato del presidente Donald Trump.

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