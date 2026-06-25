La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que si bien hay buena relación entre México y Estados Unidos, al gobierno federal le preocupa los fallecimientos de personas en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los cuales ya suman 52, de acuerdo con un reporte de la organización Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights.

“Hay temas en los que no estamos de acuerdo. Uno de ellos y que nos preocupa y nos ocupa es, por ejemplo, la muerte de mexicanos en los centros de detención de ICE. Y lo hemos estado hablando con el embajador y enviando las notas diplomáticas que se requieran”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 25 de junio, la mandataria exhortó a los cónsules mexicanos en Estados Unidos a revisar las condiciones que se necesitan para garantizar la protección de los derechos humanos, de las y los mexicanos en Estados Unidos.

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Este jueves, EL UNIVERSAL dio a conocer que al menos 52 personas han fallecido bajo custodia del ICE en lo que va de la segunda administración del presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con el informe “Morir en detención: aumento de las muertes en un sistema de detención migratoria en expansión en Estados Unidos”, durante el primer año del segundo mandato de Trump, la cifra de detenidos por el ICE aumentó 77%, al pasar de unas 40 mil a más de 71 mil. Al mismo tiempo, la tasa de muertes bajo custodia del ICE aumentó 140%

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En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo indicó que otro tema que implica desacuerdo entre ambas naciones es la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump, sin embargo, dijo que los encuentros y pláticas entre autoridades continúan.

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Estudiantes realizan una protesta contra la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés), el 6 de febrero de 2025. Foto: AP.

Sheinbaum anuncia visita de Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de EU

Al recordar la felicitación por su cumpleaños publicada por el embajador de Estados Unidos en México, Donald Johnson, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que este sábado, Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), asistirá a Chiapas para la inauguración de la Planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador del ganado en Metapa de Domínguez.

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“El sábado, lo puedo anunciar, viene la secretaria Rollins, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos a inaugurar la planta de moscas estériles para atender la plaga del gusano barrenador. Vamos a estar juntos en Chiapas, junto con el embajador. Esta es una prueba, por ejemplo, de la gran colaboración que hay”, aseguró.

Precisó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y su par en Estados Unidos establecieron un diálogo permanente para la construcción de la nueva Planta del Gusano Barrenador del Ganado. Mientras que en temas económicos y de seguridad, las dependencias correspondientes hacen lo propio.

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“El gobierno de México hace todo lo que está en sus manos para buscar una buena relación siempre con el gobierno de los Estados Unidos. Y esa buena relación tiene que ver también con la defensa de nuestros principios. Nosotros no queremos conflicto ninguno con ningún país del mundo y menos con nuestros socios comerciales, con nuestro país vecino.

“También sobre temas de seguridad en los que hay una colaboración permanente y nuestra visión permanente de respeto a nuestra soberanía (...) Pero también tenemos que defender siempre los principios que marcan nuestra Constitución y que nos mandate el pueblo de México”, señaló esta mañana.

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