La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que felicitará al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella,—sin detallar la fecha o el medio—y reiteró que México mantendrá una relación de respeto y cooperación con el país sudamericano, independientemente de las diferencias ideológicas entre gobiernos.

La Mandataria federal señaló que la política exterior mexicana privilegia el diálogo y la buena relación con todas las naciones.

“Obviamente vamos a felicitar al presidente electo de Colombia y buscamos siempre una buena relación con Colombia, más allá de estar de acuerdo o no en ciertos temas”, afirmó.

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Al ser cuestionada sobre el avance de gobiernos de derecha en América Latina, Sheinbaum consideró que existe una influencia de grupos internacionales que utilizan redes sociales para difundir noticias falsas, fenómeno que, dijo, debe analizarse y discutirse en México.

Sin embargo, sostuvo que la permanencia de los gobiernos progresistas depende principalmente de su cercanía con la población y de su capacidad para garantizar derechos y bienestar.

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“Nosotros pensamos que son los gobiernos humanistas progresistas los que se acercan más a los pueblos y que para que permanezca un gobierno humanista tiene que tener una cercanía enorme con el pueblo”, expresó.

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Sheinbaum celebra intención de candidata peruana para fortalecer vínculos con México

Respecto a Perú, la Presidenta celebró que la candidata de derecha de ese país haya manifestado su intención de fortalecer los vínculos con México, pese a las diferencias políticas.

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No obstante, recordó que persisten desacuerdos entre ambos gobiernos derivados de la situación del expresidente Pedro Castillo y del caso de un exfuncionario de su administración que permanece en la representación diplomática mexicana a la espera de un salvoconducto.

Aun así, Sheinbaum subrayó que México nunca ha buscado romper relaciones con Perú y que su gobierno mantendrá la disposición de construir una relación cordial con todos los países de la región y del mundo.

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