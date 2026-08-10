Para David Ortega el teléfono celular cambió la manera de consumir contenidos (series, películas), transformó la forma de producirlas y, con ello también abrió oportunidades laborales para los actores.

El intérprete recientemente incursionó en las micronovelas o microseries verticales con Cuidado, soy la jefa, realizada para DramaBox, y Mi jefe es mi ex, proyecto para ViX producido por André Barren.

“Es un formato que está en boga, que está revolucionando el contenido digital. Nos la pasamos en el teléfono, ya es como una extremidad nuestra, hacer estas historias breves y en vertical permite que estén al alcance de todo el mundo”, dice.

El formato también obliga a los actores a modificar sus movimientos frente a la cámara, pues el encuadre vertical los limita y exige interpretaciones más enfáticas.

“Tenemos que ser un poquito más contenidos en nuestra expresión corporal; es más actuar y expresar con los sentimientos, con la voz, con las manos. No tienes tanta libertad de movimiento porque te sales de cuadro, pero las actuaciones son un poquito más sobreactuadas para que enganchen a la gente”, explica.

David considera que estas producciones representan una manera de darse a conocer de forma masiva y son nuevas fuentes de empleo.

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“Son dos semanas entre casting, prueba de vestuario, lectura del guion y una semana de grabaciones. Se están grabando cada tres semanas, entonces esto se proyecta en más trabajo para todos”.

Mi jefe es mi ex es uno de los proyectos recientes de David Ortega, forma parte de ViX Micro, la sección de contenido vertical de ViX diseñada para dispositivos móviles.

Mientras que Cuidado, soy la jefa se encuentra en DramaBox, plataforma especializada en dramas cortos diseñados principalmente para consumirse desde teléfonos celulares y dispositivos móviles.

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