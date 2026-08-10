Jerusalén.— El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ahondó el distanciamiento con el presidente estadounidense, Donald Trump, al expresar su rechazo al plan de paz para Gaza auspiciado por Estados Unidos y aceptado por Hamas.

Netanyahu, quien enfrenta elecciones legislativas clave el 27 de octubre, en las que aspira a ser reelecto, dijo durante una reunión de gabinete: “Quiero dejar esto claro: Israel descarta el plan de 15 puntos” anunciado el 31 de julio. Las fuerzas israelíes “no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamas esté realmente desarmado y continuarán neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos”, añadió.

La oficina de Netanyahu había expresado, hasta ahora, sus reservas, afirmando que el marco “no reflejaba las posiciones de Israel”, pero no lo había rechazado de plano, como hizo ayer, presionado por sus aliados de extrema derecha.

El plan prevé un proceso por fases en el que la organización islamista Hamas entregaría sus armas a una nueva administración palestina en Gaza de forma gradual. A cambio, Israel se retiraría progresivamente de más de la mitad del territorio de Gaza que aún tiene bajo control.

En su intervención, Netanyahu se refirió a Trump como su “mayor amigo en la Casa Blanca”, pero no dudó en desmarcarse de su estrategia, como ya hizo en el contexto de la guerra contra Irán.

“Ellos tienen ideas; algunas son aceptables para nosotros y otras no, y sabemos cómo mantenernos firmes en estos asuntos”, señaló el primer ministro, quien dijo estar en diálogo con Washington.

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Nikolaï Mladenov, alto representante del Consejo de Paz para Gaza creado por Trump, añadió que el plan es “la única vía a seguir” para evitar un ataque similar al del 7 de octubre de 2023, cuando miembros de Hamas cruzaron a territorio israelí y desataron una masacre que desencadenó la actual guerra de Israel en Gaza.

Por su parte, Hamas dijo en un comunicado que mantiene su “firme compromiso” con el plan de 15 puntos. “La prioridad en esta etapa debe ser garantizar la plena implementación del acuerdo en todas sus fases, lo que conducirá a un alto el fuego completo, el fin de los ataques contra nuestro pueblo, la finalización de la retirada [de Israel] o la apertura de los cruces fronterizos”, señaló Hamas en un comunicado en el que afirmó estar decidido a implementar el acuerdo “de forma responsable”.

Asimismo, el grupo islamista palestino añadió que la siguiente fase del plan de Trump para la Franja también debe contemplar “la entrada de ayuda humanitaria y suministros, el inicio del proceso de reconstrucción y la capacitación del Comité Nacional [para la administración de Gaza] de cara al cumplimiento de sus funciones”. Un miembro del buró político del movimiento, Basem Naim, dijo a la AFP que EU debería presionar “a Netanyahu y su gobierno para que se ciñan a la hoja de ruta y no obstruyan el proceso por razones políticas internas y electorales”.

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Los sondeos sitúan a Netanyahu empatado o incluso detrás en intención de voto respecto a sus rivales. Y señalan que el plan para Gaza es muy impopular entre su base electoral conservadora y la de sus socios de extrema derecha.

Hasta hace poco, Netanyahu hacía campaña destacando la solidez de su relación con Trump.

En febrero, Trump se unió a Netanyahu en la campaña de bombardeos contra Irán. Pero en abril aparecieron fricciones cuando Trump intentó buscar un alto el fuego con Teherán, al que se oponía el dirigente israelí. La semana pasada, justo cuando Israel y Líbano mantenían negociaciones mediadas por Washington, Netanyahu ordenó nuevos ataques sobre el país vecino.

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