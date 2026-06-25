Andrés Lajous, titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, presentó avances en la construcción de trenes de pasajeros Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 25 de junio en Palacio Nacional, Lajous destacó que el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles ha estado trabajando de México a Querétaro, y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Pachuca.

Para el Querétaro-Irapuato, detalló que hasta este momento se ejecutan actividades de desmonte y despalme en 48 kilómetros de vía y una base de mantenimiento, terraplén en 25 kilómetros y nueve obras de drenaje.

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Señaló que ya se iniciaron los trabajos en la estación de Celaya, la base de mantenimiento de la línea, además que se terminó el libramiento ferroviario de carga.

Sobre el Saltillo-Nuevo Laredo reportó trabajos en desmonte y despliegue en 178 kilómetros, terraplén en 31 kilómetros y 48 obras de drenaje.

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Andrés Lajous destacó trabajos arqueológicos y ambientales con rescate y reubicación de flora y fauna.

Se han desarrollado 800 km de ingeniería básica en cuatro tramos

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, informó que se han desarrollado 800 kilómetros de ingeniería básica correspondiente a los primeros cuatro tramos que corresponden a la Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, y Saltillo-Monterrey. Explicó que la Secretaría de Defensa tiene a su cargo la construcción de dos de ellos: Ciudad de México a Pachuca y de Ciudad de México a Querétaro.

El funcionario mencionó que, en coordinación con autoridades de los tres niveles, se desarrollan los estudios de ingeniería básica de la segunda etapa: mil 326 kilómetros adicionales que corresponden a los tramos de Irapuato a Guadalajara, de Querétaro a San Luis Potosí, de San Luis Potosí a Saltillo y de Mazatlán a Los Mochis.

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Respecto la vía feria de México-Pachuca, registra un avance 37.06%, este tramo une 58 kilómetros entre la ciudad capital y la capital del estado de Hidalgo. Vallejo Suárez señaló que esta es una vía doble electrificada y protegida, lo que implica un esfuerzo de construcción total de 121 kilómetros de nuevas vías férreas, de las cuales 27 van en coordinación con vías de carga.

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Además, dijo, se contempla la construcción de cuatro viaductos, por lo que la vía tendrá una altura estimada de 11 metros aproximadamente por 10 kilómetros. También tendrá 19 pasos vehiculares, ocho pasos ganaderos y cuatro pasos peatonales.

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Respecto al tramo de Ciudad de México a Querétaro, presenta un avance cercano al 20%. Este proyecto unirá 232 kilómetros entre la ciudad capital con la capital Queretana y varias poblaciones del Estado de México e Hidalgo. Dicho tramo contempla 500 kilómetros de vía, donde se adecuará la infraestructura actual de carga para acomodar la vía de pasajeros.

“Vamos a tener 114 kilómetros de convivencia con las vías de carga, con los concesionarios y misioneros de carga. Pero también otros 26 kilómetros con el Tren Suburbano. Vamos a tener 33 kilómetros de vía elevada para salvar pérdidas de control al terreno, múltiples zonas urbanas con gran necesidad de vialidades transversales para los cursos de agua, para movernos y no estorbar que la vía de carga alimenta a industria pesada”, dijo.

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, en la “Mañanera del Pueblo” el jueves 25 de junio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Liberan más de 28 millones de metros cuadrados para construcción de trenes de pasajeros

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que el gobierno federal ha liberado más de 28 millones de metros cuadrados y 2 mil 756 predios para la construcción de los trenes de pasajeros en los tramos AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

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La funcionaria detalló que el 72% de la superficie corresponde al derecho de vía histórico, mientras que el 14% proviene de propiedad social y otro 14% de propiedad privada, incorporadas a los nuevos trazos ferroviarios.

Vega Rangel destacó que los trabajos han implicado la intervención en 54 municipios de ocho entidades federativas y que, desde el último reporte presentado en mayo, se sumaron un millón 218 mil metros cuadrados y 304 predios adicionales liberados.

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Asimismo, resaltó el trabajo de concertación con comunidades ejidales, mediante el cual se ha trabajado con 128 ejidos y realizado 95 asambleas en las que participaron alrededor de 4 mil 500 personas. Como resultado, se concretó la adquisición de 987 parcelas, de las cuales 104 son de uso común y 883 corresponden a parcelas individuales.

Por su parte, Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que además de la liberación del derecho de vía, continúan los trabajos para adquirir terrenos destinados a estaciones, talleres, cocheras y otros edificios auxiliares.

El funcionario señaló que el avance es significativo en los distintos proyectos ferroviarios, aunque aún existen pendientes en algunas estaciones y áreas técnicas que requieren definiciones de ingeniería y coordinación con autoridades municipales para garantizar la adecuada integración de la infraestructura al entorno urbano.

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Núñez López también destacó la realización de mesas de atención social y técnicas con autoridades estatales, municipales y ciudadanos para resolver dudas sobre el desarrollo de las obras, especialmente en aspectos relacionados con pasos vehiculares y peatonales, debido a que los trenes operarán en vías confinadas.

Reconoció que en algunos tramos ya se han presentado inquietudes ciudadanas por las molestias derivadas de la construcción, como el tránsito de vehículos pesados y afectaciones temporales en vialidades. Sin embargo, aseguró que existe el compromiso de rehabilitar las calles utilizadas durante los trabajos y cumplir todos los acuerdos firmados con los municipios.

“Todo lo que vamos haciendo y todo lo que vamos acordando se va a cumplir, por supuesto, conforme vaya avanzando la obra”, afirmó.

Trenes de pasajeros son seguros: Lajous

Andrés Lajous aseguró que los trenes de pasajeros son seguros, tanto los que ya operan como los que entrarán en funcionamiento: “Ofrecen sistemas que garantizan la correcta operación, la seguridad de los pasajeros y sobre todo la confiabilidad en términos de recorrido”.

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó que en los gobiernos priistas de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo comenzaron las privatizaciones de las empresas públicas, en acuerdos con los organismos financieros internacionales.

“Y esos apoyos de los organismos financieros internacionales, pues pasaron también por el gobierno de los Estados Unidos, así ocurría. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con una visión de un modelo económico neoliberal, donde el estado no debía de administrar ninguna empresa pública y las privatizaciones”, mencionó.

“El Tren Maya tiene muchos pasajeros, está funcionando muy bien”, aseguró la Mandataria federal.

em/apr