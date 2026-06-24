México expresó su solidaridad con Venezuela luego de los sismos de magnitud 7.1 y 7.5 registrados este martes, y ofreció apoyo a las autoridades y a la población afectada.

A través de redes sociales, el canciller Roberto Velasco, informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se puso a disposición la ayuda que sea necesaria para atender la emergencia.

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“Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, hemos ofrecido a Venezuela toda la solidaridad y el apoyo que requiera. Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles”, escribió el funcionario.

Hasta el momento, no se ha detallado el tipo de asistencia que podría brindar, aunque reiteró su disposición para colaborar con Venezuela ante las afectaciones derivadas de los sismos.

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