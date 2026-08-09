La segunda gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México” estuvo marcada por las tensiones entre los habitantes y una nueva oportunidad para quienes abandonan la competencia. Después de una noche de posicionamientos, Ximena Herrera se convirtió en la segunda eliminada del reality.

Sin embargo, su salida no fue definitiva. La producción estrenó “El Exilio”, una nueva zona en la que Ximena permanecerá durante 48 horas junto a Mariana Ochoa, primera eliminada del programa. Durante este periodo, el público podrá votar para decidir cuál de las dos regresará a la casa como jugadora.

“Quiero que sepan que a partir de este momento y hasta el martes, el público va a votar y una de ustedes dos tendrá la oportunidad de regresar a la casa”, anunció Galilea Montijo durante la gala.

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Ernesto, Memo y Massad regresan a la casa

Antes de conocer el resultado final, los habitantes nominados fueron llamados uno a uno para descubrir quién continuaría en la competencia.

El primero en ser salvado por decisión del público fue Ernesto Laguardia, quien regresó a la casa entre abrazos y muestras de cariño de sus compañeros, incluida Cynthia Klitbo.

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El segundo salvado fue Memo Schutz, quien nuevamente cruzó la puerta de la casa y fue recibido afectuosamente por los habitantes.

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Finalmente, Massad Altamimi recibió la noticia de que continuaría en la competencia. El influencer agradeció al público latinoamericano por permitirle permanecer en el reality.

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Su regreso, además, significa que tendrá que reencontrarse con Ese Pérez, después de la fuerte discusión que protagonizaron durante la gala.

Así fueron los posicionamientos de los habitantes

Gema Garoa fue la primera habitante en posicionarse frente a Ximena Herrera. Explicó que su decisión obedecía principalmente a que ambas juegan en equipos diferentes.

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“Quiero que te vayas de la casa por la única y sencilla razón de que jugamos con personas diferentes. Quiero decirte algo que es súper importante para mí y que me ha dado tranquilidad y paz: saber que puedo jugar contigo, que te puedo nominar, que me puedes nominar y que nunca nos vamos a faltar al respeto”, señaló.

Moisés Peñaloza también eligió a Ximena y coincidió en que la diferencia entre sus grupos era determinante dentro del juego.

Por su parte, Yanet García se posicionó frente a Ernesto Laguardia. Aunque destacó la admiración que siente por su trayectoria, reconoció que algunas de sus actitudes dentro de la casa la han sorprendido.

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“Ernesto, quiero que te vayas de la casa porque, a pesar de que nunca hemos tenido un problema, me han sorprendido mucho tus palabras en diferentes ocasiones. Sin embargo, quiero que sepas que eres una persona que admiro mucho. Crecí viendo tus telenovelas y te admiro muchísimo”, expresó.

Luis Chaparro eligió a Ximena y explicó que al principio no comprendía su manera de jugar.

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“Quiero que te vayas de la casa porque al principio no entendía bien tu juego. Me costó un poco conectar contigo. Creo que al estar nominado tomaste una actitud un poco prepotente, como que no lo asimilaste de la mejor manera y sabías lo que esto es: un juego”, comentó.

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Ese Pérez y Massad protagonizan fuerte discusión

Uno de los momentos más tensos de la noche ocurrió cuando Ese Pérez se posicionó frente a Massad Altamimi. El influencer cuestionó la participación del creador de contenido árabe en las tareas de limpieza y relacionó su ausencia con su religión.

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“Yo quiero que te vayas de la casa porque estás, pero para mí no. Yo entiendo que haces mucho ejercicio y qué padre, pero nunca te he visto lavar el baño, nunca te he visto lavar una regadera. No sé si tu religión no te lo permita”, reclamó.

Massad reaccionó inmediatamente y pidió respeto hacia sus creencias.

“No, de verdad, no te metas con mi religión”, respondió.

Después del posicionamiento, ambos continuaron intercambiando reclamos sobre su convivencia dentro de la casa.

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Yahir pide más “power” a Memo

Yahir se posicionó frente a Memo Schutz y cuestionó que el conductor no haya mostrado suficiente intensidad dentro de la competencia.

“Me ha faltado ver el ojo de tigre. Me ha faltado ver la garra, las ganas por quedarte, aferrarte a quedarte, energía, el power”, señaló.

Cynthia Klitbo también eligió a Memo para su posicionamiento, aunque el encuentro terminó con un abrazo entre ambos.

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Por su parte, Brianda Deyanara explicó que decidió posicionarse frente al conductor porque considera que tiene un gran corazón.

“Quiero que te vayas de la casa y la única razón que tendría es que creo que tienes un gran corazón para este proyecto”, dijo.

Karina, Arantza y Flor eligen a sus rivales

Karina Torres se posicionó frente a Ximena Herrera y explicó que la poca convivencia entre ambas fue determinante.

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“Quiero que te vayas de la casa porque siento que no hemos conectado aún esta semana. Siento como que nos esquivamos las dos y, si te quedas, me gustaría que pudiéramos compartir más pláticas”, comentó.

Arantza Ruiz eligió a Massad, a quien considera uno de los rivales más fuertes de la competencia.

“Quiero que te vayas de la casa porque eres un contrincante muy fuerte. He visto que eres muy impaciente con nosotros. Te pediría respeto por nuestra cultura y agradecería mucho que, si te quedas en la casa, nos compartieras un poco de la tuya”, señaló.

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Mientras tanto, Flor Vigna se posicionó frente a Ximena y reconoció que, aunque la considera una persona amable, también la ve como una rival fuerte.

“Como ser humano puedo apreciar tu amabilidad y dulzura, pero si vuelvo a la competencia, se están armando equipos. El equipo más hermético es uno al que perteneces y creo que eso es muy potenciador”, expresó.

Fede Vigevani cierra los posicionamientos

El último turno fue para Fede Vigevani, quien se posicionó frente a Massad Altamimi.

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El creador de contenido señaló que el influencer árabe representa un rival fuerte y que su permanencia podría complicar las estrategias de otros habitantes.

Ahora, con Ximena Herrera y Mariana Ochoa instaladas en “El Exilio”, el público tendrá la decisión final. Durante las próximas 48 horas podrá votar para determinar cuál de las dos exhabitantes tendrá una segunda oportunidad y regresará a “La Casa de los Famosos México”.

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