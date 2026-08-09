La experiencia de José María de Tavira en contar historias paranormales o extraordinarias en cine y televisión es casi nulo, pero la voz todo lo puede y ahora estrena un proyecto sobre presuntas abducciones extraterrestres.

El actor de “Rosario Tijeras” y “Familia de medianoche” forma parte del podcast “México siniestro” donde en apenas unos siete minutos, diversos actores y actrices como Regina Blandón y Daniel Tovar, cuentan en primera persona experiencias basadas en hechos reales.

“Mi episodio es sobre un chavo joven que relata una abducción por los ovnis, sin embargo, va con girivilla porque según la autora, hay casos en los que niños que son abusados sexualmente se imaginan que los abducen los aliens. Aquí la cosa es que la historia quizá es abuso, quizá es real”, comenta De Tavira.

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“México siniestro”, disponible en plataformas digitales, es una producción de The Maestros y contó con la dirección de Emilio Portes, realizador de los largometrajes “No dejes a los niños solos” y “Pastorela”.

La única producción en la filmografía de De Tavira en el mundo fantástico es “Deadtectives”, de 2018, donde integraba un grupo que se metía a una casa embrujada.

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Su acercamiento ahora a “México siniestro”, donde prácticamente es su voz, aunque hay video para quien así lo quiera experimentar, lo hizo como si fuera un audiolibro, materia que le gusta.

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“Hago un ching... de audiolibros y me acerqué con esa técnica, que es más como la de cuentacuentos, entonces es como hablar íntimamente al micrófono y pues sabiendo que la mayoría de la gente lo hace con audífonos, es como hablarles al oído”, expone.

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Las historias del podcast son autoría de Alexandra Dunnet y grabadas hace casi un año.

“Un escucha lo llamó terror social y es un poco eso”, comenta la escritora.

“La idea era hacer una serie de relatos sobre cosas que pasan en México y que no tenga que ver con los sobrenatural, sino con lo cotidiano, en cómo en lo siniestro hay muchísimo horror, cómo lo familiar se vuelve extraño”, explica Dunnet.

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La base fueron sus propias ansiedades y noticias que ha visto y leído. Ya en la grabación se contó con la colaboración de, entre otros, los actores y actrices Verónica Langer, Tato Alexander, Isabel Burr, Alejandra Bogue y Fernando Cattori.

“Si le va bien, será hacer una segunda temporada; ahora en esta contamos con estupendos actores que ayudaron”, destaca Dunnet.

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