Kapo busca darle un color diferente al urbano en el que apuesta por crear canciones limpias, evitando que las letras de sus canciones traten los temas habituales de ese género musical, donde se hace constante referencia a las drogas, crimen o la sexualización de cuerpos ajenos.

El cantante colombiano no está peleado con lo que hacen sus compañeros de escena, pero considera que no por haber tenido una vida complicada tiene que reflejarlo en sus canciones, queriendo darle un fin “rosa”.

"No somos tan densos, vivimos una vida pues trajinada en nuestra historia, ahora la conclusión fue más rosa, más sutil, nos ponemos a gozar igual, pero sin de pronto denigrar, lo que llevo en mi discurso es estas canciones que enaltecen, que me hacen sentir feliz, que lo parchan a uno”, dice a EL UNIVERSAL.

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Su búsqueda lo ha llevado a un sonido que define como afro rosa, la mezcla de los afro beats y las letras de respeto y amor, mismas a las que le ve un valor agregado al darle bienestar a sus fans.

“Cuando llega este ritmo, lo que hace es que la gente recapitula momentos donde se ha sentido chévere, donde a pesar de que esté en una ciudad, quiere sentirse en esa frescura de playa, ese gozo y pues es un género que lleva mucho tiempo que ya está inventado, pero nosotros le dimos ese toque y colocamos nuestro granito de arena para que se globalizara”, afirma.

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Pese a que el común sigue siendo el tener letras más explícitas, Kapo cree que la misma evolución social va empujando cada vez más a que otros sigan su ejemplo.

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El baile dice, tiene que ser para todos, desde los más pequeños hasta los mayores del hogar, público que espera recibir hoy, domingo 9 de agosto, en el Baja Beach Fest, de Rosarito, para complacer con temas como “Reina (Kriminal)”, su lanzamiento más reciente.

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“El arte tiene diferentes lugares, caras, sonidos, es muy particular ahora cuando salen canciones limpias, es más normal encontrarte canciones un poco más densas”, asegura.

Kapo, cantante urbano, proveniente de Colombia. Foto: Dubbing Hits, cortesía

“No es tanto de que haga falta, sino que de repente poco a poco va evolucionando y que los artistas van a empezar a darles de todo esto a la gente y que no solamente goce el adulto, sino que un niño y su padre también se sienta tranquilo de que él está gozando con la misma música sin tener un contenido que de pronto no pueda escuchar”, complementa.

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Con 16 años de carrera y dos en la globalidad, el cafetero ha aprendido dos grandes lecciones de vida, según comparte derivadas de los momentos más complicados que ha tenido que vivir.

“Aprendí después de tantos años de carrera y de que no me funcionara nada que el tiempo, lógicamente de Dios es perfecto, pero el tiempo que tú intentas no es realmente el que va a llevarte a donde quieres llegar, vas a llegar a donde quieres, siempre y cuando tengas claro que no es a tu tiempo”, reflexiona.

“Aparte entendí que nadie es más que nadie ante los ojos de Dios, a nosotros nos diferencia lo que desarrollamos en la vida, pero al fin y al cabo somos la misma gente, somos una energía, un cuerpo. Solamente quien se destaca, quien tenga la actitud es el que va a a diferenciarse del resto”, apunta.

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melc