El David Aguilar está por emprender su primera gira en solitario por EU. Tras una reciente visita al país, el cantautor expresó su deseo de que la comunidad latina logre impulsar un cambio en favor de los migrantes afectados por las políticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Ojalá haya margen de maniobra realmente por parte de la población latina como para presionar a nivel electoral, que pueda un poco ponerse las pilas”, opina.

El recorrido comenzará en la Ciudad de México, en la que presentará su séptimo disco, Vigente. De cara a esta nueva etapa, el cantautor también reflexiona sobre la situación que viven los latinos en EU y considera que la conversación digital juega un papel clave en la forma en que los políticos evalúan su peso electoral.

“Como (los políticos) tienen la narrativa a través de las redes, van midiendo con encuestas qué tan positiva o negativa está la opinión de los latinos, ellos van sabiendo si son favorables o no, le meten más dinero”.

Considera que las redes sociales, además, influyen en la manera en la que se escucha música y los nuevos artistas manejan su carrera, haciendo que si una canción no llega a determinado número de reproducciones o likes se considere un fracaso.

“Las lógicas van cambiando según el entorno y la generación. Como todo está numeralizado, digital, hay muchas ansiedades. En el universo de los likes, los views, las reproducciones, esas ansiedades muchas veces no sabemos cómo funcionan”.

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Por el contrario, el compositor de temas como “Polka desenamorada” o “Chance y Lance”, no se preocupa por la vigencia o la popularidad. Pese a haber sido nominado en 15 ocasiones al Latin Grammy y una vez al Grammy estadounidense, El David asegura que los premios nunca han sido su principal motivación.

Dice que lejos de perseguir el reconocimiento, ya alcanzó su verdadera meta: disfrutar del proceso creativo.

“Las nominaciones a los Grammys igual las festejo y me divierto, pero veo que hay gente que se traba con eso, y yo estoy a gusto”, dice y confiesa que su mayor placer sigue siendo disfrutar del cine desde su casa.

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