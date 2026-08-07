Harry Styles mantiene a sus fans mexicanas pendientes de cada uno de sus movimientos. Mientras algunas piden en redes sociales que se le permita caminar con libertad por las calles, otras permanecen a las afueras del hotel donde se hospeda con la esperanza de verlo.

Este viernes, desde las primeras horas del día, comenzaron a reunirse grupos de seguidoras del exintegrante de One Direction. Algunas incluso viajaron desde otros estados con la ilusión de conseguir una fotografía o un video de su ídolo. Conforme avanzaron las horas, el grupo creció hasta superar las 100 Harries.

A diferencia de días anteriores, cuando no se habían colocado vallas de seguridad, los responsables del inmueble decidieron instalar una a cada lado de la salida vehicular para facilitar la salida del cantante británico rumbo al Estadio GNP y evitar contratiempos.

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Las fans no opusieron resistencia a la medida, aunque algunas se negaban a retroceder ante la insistencia de los guardias. "Estoy flaquita, sí quepo, bromeó una de ellas mientras se instalaba el cerco.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.

El hotel parecía sitiado: había grupos de seguidoras a ambos lados de la salida y otro más al otro lado de la calle, incluso sobre la vialidad. La concentración obligó a intervenir a los elementos de la policía que escoltarían el convoy del músico, quienes pidieron a varias personas que se retiraran para despejar el paso.

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"Háganse para acá, la camioneta va a dar vuelta y para que no las atropelle", advirtieron los oficiales.

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Las advertencias no hicieron que las fans se movieran. "No importa, yo agradecida" y "El que pega paga", respondieron algunas, mientras seguían pasando los minutos y cada camioneta que salía del hotel provocaba expectativas.

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La presencia de tantas personas también llamó la atención de curiosos, transeúntes y huéspedes del propio hotel, quienes se quedaron en el lugar al enterarse de que compartían hospedaje con Harry Styles. Incluso el motor de una motocicleta provocó que todas voltearan al mismo tiempo, aunque finalmente se trataba de un repartidor.

Con el paso del tiempo, la incertidumbre comenzó a hacerse presente. Algunas se preguntaban si el cantante saldría por una puerta secreta, mientras que otras, con más experiencia en este tipo de situaciones, intentaban tranquilizar al resto y aseguraban que aquella era la única salida posible.

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Finalmente, el momento llegó. El personal del hotel comenzó a comunicarse por radio, mientras las motocicletas de la policía cortaron el tránsito para agilizar la maniobra. Los claxons de los automovilistas tampoco se hicieron esperar; uno de ellos incluso sonó como si marcara el disparo de salida.

¡Harry Styles ya se dirige al Estadio GNP! Fans reaccionaron con gritos al ver salir varias camionetas de un hotel de la Ciudad de México, mientras esperan la llegada del cantante para su concierto de este 7 de agosto. 📹 César González/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/iuXhncyHxc — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) August 7, 2026

Tres camionetas Suburban negras, con los vidrios polarizados, arrancaron en fila y sin dejar espacio para distinguir en cuál de ellas viajaba Styles. Eso no impidió que las Harries, celular en mano, saludaran a cada una de las camionetas, aunque no obtuvieron respuesta del cantante.

Con la misma rapidez con la que los vehículos desaparecieron entre las calles de la Ciudad de México, el tumulto comenzó a dispersarse. Sin embargo, minutos más tarde, cerca de 20 fans llegaron al lugar con la esperanza de encontrarse con el británico. La ilusión terminó cuando algunos transeúntes les informaron que su ídolo ya se encontraba en camino hacia el Estadio GNP para su cuarta fecha.

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