Fortalecer los brazos no requiere necesariamente acudir al gimnasio o utilizar pesas o equipo especial. Con una rutina constante y ejercicios que aprovechen el peso corporal, es posible desarrollar fuerza y favorecer el crecimiento muscular desde casa.

Si buscas aumentar la masa muscular de forma sencilla, existen movimientos fáciles que trabajan los bíceps, tríceps, hombros y antebrazos de forma efectiva. Por ello, a continuación te compartimos una guía de ejercicios y consejos para potenciar tus resultados de manera segura.

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Ejercicios para brazos. Fuente: Freepik.

¿Cómo aumentar la fuerza en los brazos sin pesas?

Algunos especialistas en el deporte han señalado que el entrenamiento con el propio peso corporal puede estimular el desarrollo muscular siempre que los ejercicios se realicen con una técnica adecuada y se aumente progresivamente la intensidad, además de combinarlos con una alimentación rica en proteínas.

1. Flexiones de brazos

Las flexiones son uno de los ejercicios más completos para fortalecer la parte superior del cuerpo.

Para realizar correctamente debes colocar las manos a la altura de los hombros y mantener el cuerpo recto desde la cabeza hasta los talones, flexionar los codos hasta acercar el pecho al suelo y regresar lentamente a la posición inicial.

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Se recomienda realizar de 3 a 4 series de 8 a 15 repeticiones, según el nivel.

2. Fondos de tríceps en una silla

Este ejercicio fortalece principalmente los tríceps y también involucra los hombros.

Siéntate en una silla firme y coloca las manos a los lados y desliza el cuerpo hacia adelante. Posteriormente flexiona los codos hasta formar un ángulo cercano a los 90 grados y empuja nuevamente hacia arriba.

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Realiza 3 series de 10 a 12 repeticiones.

3. Plancha con apoyo de brazos

La plancha fortalece los hombros, brazos, pecho y abdomen al mismo tiempo. Para ejecutarla debes mantener el cuerpo alineado mientras apoyas los antebrazos y las puntas de los pies sobre el suelo.

Sostén la posición entre 20 y 60 segundos y repite de tres a cinco veces.

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La plancha, recomendada por Harvard, ofrece una solución accesible y eficaz para combatir la grasa abdominal, promoviendo una mejor salud general y una figura más tonificada. Foto: Canva

4. Flexiones cerradas

También conocidas como flexiones diamante, concentran el esfuerzo en los tríceps. Coloca las manos más juntas debajo del pecho y realiza el movimiento de una flexión tradicional. Se recomienda iniciar con con pocas repeticiones si eres principiante.

5. Escaladores (Mountain Climbers)

Aunque son conocidos como un ejercicio cardiovascular, los escaladores también trabajan los brazos y hombros al sostener el peso corporal. Realízalos durante 30 a 45 segundos y descansa un minuto antes de repetir.

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