Tras la controversia generada por Nayeli Salvatori, diputada de Morena en el Congreso de Puebla, al lanzar un comentario en tono de burla al referirse a los adultos mayores como personas que “ya huelen a baúl” en su podcast "Descasadas", las antiguas polémicas de la también influencer se colocaron bajo la lupa.

A pesar de que la legisladora ofreció una disculpa pública, sosteniendo que sus dichos fueron sacados de contexto y defendió su derecho a la libertad de expresión, el escrutinio mediático continúa dando de qué hablar.

En ese sentido, el comunicador Chumel Torres revivió en la más reciente emisión de su programa en Radio Fórmula, un antiguo video de la participación de la diputada en un concurso de comedia de Televisa, previo a su incursión en la esfera política.

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Chumel Torres revive video de Nay Salvatori en concurso de comedia

Nay Salvatori inició en la política en el 2018 dentro del Partido Encuentro Social (PES). Asimismo, su faceta como influencer nació de la mano de contenido sobre moda, maternidad y estilo de vida; Sin embargo, gracias a su personaje conocido como “La Señora de las Lomas”, la diputada ganó fama por su estilo de hacer comedia.

Ante los dichos de Salvatori hacia los adultos mayores, Chumel Torres compartió la rutina de Stand Up Comedy que fue presentada por la legisladora en el programa de Televisa "Hazme Reír y serás millonario” del año 2009.

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En la emisión, la rutina de la diputada de Morena recibió duras críticas de reconocidos comediantes como Consuelo Duval, Rafael Inclán y Manuel “El Flaco” Ibáñez, quienes le hicieron ver que nadie en el público se había reído con sus chistes.

“Los políticos mexicanos quieren estar en la tele, quieren ir a “Se Vale”, quieren estar en “Hoy” (...) La Nay Salvatori hace el peor display de comedia que he visto en mi vida, crece su enojo, se hace diputada y por eso quería hacer la Ley Censura”, exclamó el Torres.

¿Ahora todo tiene sentido? Ahora todo tiene sentido. pic.twitter.com/EEsKCqARiy — Chumel Torres (@ChumelTorres) August 7, 2026

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