Espectáculos | 07-08-26 | 19:24 | Actualizada | 07-08-26 | 19:25 |

La cantante llevará a cabo un evento de dos días de duración para recaudar fondos para apoyar a jóvenes trans y a la comunidad , con su organización sin ánimo de lucro The Midwest Princess Project.

El evento lleva por nombre 'The Super Graphic Spectacular' y tendrá lugar en el teatro The Shrine, de Los Ángeles, el 21 y 22 de octubre.

De acuerdo con la página web de la organización, el evento surge en el marco del primer año de actividades de The Midwest Princess Project e incluirá entretenimiento en vivo, como actuaciones especiales y espectáculos de drag, iniciativas solidarias, participación comunitaria significativa, además de una actuación especial de Chappell Roan.

Lee también

"Todos los fondos recaudados se donarán para impulsar la siguiente etapa del trabajo de la organización", anuncia el escrito.

The Midwest Princess Project fue fundado en 2025 "para empoderar a jóvenes trans y a la comunidad LGBTQ+ a través de la acción, el cuidado y la conexión".

[Publicidad]

Hasta el momento, la organización ha recaudado más de 800 mil dólares y beneficiado a más de 60 entidades en apoyo a la comunidad LGTBI en todo el mundo.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]