La cantante Chappell Roan llevará a cabo un evento de dos días de duración para recaudar fondos para apoyar a jóvenes trans y a la comunidad LGTBI+, con su organización sin ánimo de lucro The Midwest Princess Project.

El evento lleva por nombre 'The Super Graphic Spectacular' y tendrá lugar en el teatro The Shrine, de Los Ángeles, el 21 y 22 de octubre.

De acuerdo con la página web de la organización, el evento surge en el marco del primer año de actividades de The Midwest Princess Project e incluirá entretenimiento en vivo, como actuaciones especiales y espectáculos de drag, iniciativas solidarias, participación comunitaria significativa, además de una actuación especial de Chappell Roan.

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"Todos los fondos recaudados se donarán para impulsar la siguiente etapa del trabajo de la organización", anuncia el escrito.

The Midwest Princess Project fue fundado en 2025 "para empoderar a jóvenes trans y a la comunidad LGBTQ+ a través de la acción, el cuidado y la conexión".

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Hasta el momento, la organización ha recaudado más de 800 mil dólares y beneficiado a más de 60 entidades en apoyo a la comunidad LGTBI en todo el mundo.

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