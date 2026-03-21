En medio de su paso por Brasil, la cantante estadounidense Chappell Roan se vio envuelta en una polémica tras un presunto desaire hacia la hija de Jorginho, futbolista brasileño del Flamengo.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista detalló que este sábado 21 de marzo la intérprete de “Good Luck, Babe!” se presentará en el festival Lollapalooza de su país y que, por coincidencia, su hija se encontró con la artista, ya que ambas familias se hospedaban en el mismo hotel.

“Estoy muy triste por lo que le pasó a mi familia hoy temprano. Mi esposa @catcavelli está en São Paulo para @lollapaloozabr. Esta mañana, mi hija se despertó muy emocionada, incluso hizo un cartel porque estaba muy feliz de ver a una artista que admira, o que solía admirar mucho: @chappellroan”, escribió el mediocampista.

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Posteriormente, relató que durante el desayuno la cantante pasó cerca de la mesa donde se encontraban su esposa y su hija. “Mi hija, como cualquier niña, la reconoció, se emocionó y quiso asegurarse de que fuera ella. Y saben qué es lo peor: ni siquiera se acercó. Simplemente pasó por la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y regresó a la mesa con su madre. No dijo nada, no pidió nada”.

Sin embargo, Jorginho aseguró que minutos después un guardia de seguridad ,a quien describió como corpulento, se acercó a ellas y les habló de manera agresiva, acusando a la menor de “faltar al respeto” y “acosar a otras personas”.

El futbolista cuestionó lo ocurrido y envió un mensaje directo a la artista: “Sinceramente, no entiendo en qué momento pasar junto a una mesa y mirar si hay alguien puede considerarse acoso. Incluso dijo que presentaría una queja contra ellas en el hotel, mientras mi hija de 11 años lloraba desconsoladamente en la mesa. Mi hija estaba aterrorizada y lloró mucho”.

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También señaló que, tras años de exposición pública como futbolista, entiende los límites y el respeto hacia las figuras públicas; sin embargo, insistió en que en este caso solo se trataba de una niña admirando a alguien.

Finalmente, lanzó un mensaje dirigido a la cantante: “Espero sinceramente que esto sirva para reflexionar. Nadie debería pasar por esto, y mucho menos una niña. @chappellroan, sin tus fans no serías nadie. Y para los fans: ella no se merece su afecto”.

Hasta el momento, la artista no ha reaccionado a los señalamientos del futbolista.

Foto: Instagram.

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