“He decidido dejar de formar parte de CD9”, compartió de manera contundente Bryan Mouque, integrante clave de la banda desde sus primeras etapas, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En el documento, el intérprete explicó que el proyecto ha sido una parte muy importante de su vida, marcado por años de trabajo y momentos inolvidables. Sin embargo, también dejó ver que la honestidad consigo mismo y su vida personal se han vuelto prioridad en su camino.

“También entendí que mi salud mental y física deben estar por encima de cualquier proyecto”, expresó.

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El cantante dejó claro que CD9 había dejado de ser un espacio donde pudiera expresarse con libertad: “Donde mi voz, mi esencia y mi participación fueran respetadas como deberían. Y cuando eso pasa, quedarse deja de ser una opción”.

Ahora, Mouque está enfocado en su proyecto como solista, con la intención de mostrar una faceta más personal a sus seguidores: “Porque sé que siempre hubo más de mí que quería compartir”.

También aprovechó para agradecer a quienes lo han acompañado tanto en su etapa con la agrupación como en su camino individual: “Voy a continuar esta nueva etapa acompañado del mismo equipo que ha estado desde el inicio de mi proyecto solista, un equipo que cree en mí y en lo que estamos construyendo”.

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La noticia llega semanas después de que el integrante Freddy Leyva se viera envuelto en una situación delicada, luego de que se viralizaran en redes sociales mensajes privados en los que presuntamente solicitaba fotos íntimas y dinero a una fan. Esto derivó en una pausa en sus actividades dentro del grupo para atender el caso.

El 5 de marzo, Leyva respondió a la situación a través de X, donde lamentó que se difundieran fragmentos fuera de contexto para insinuar hechos que, aseguró, no ocurrieron. Además, negó haber acosado o exigido fotografías a alguien.

Tras la salida de Mouque, CD9 quedaría conformado por Alan Navarro, Alonso Villalpando y Jos Canela. Hasta el momento, la agrupación no ha emitido una postura oficial sobre esta nueva baja.

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Fanáticos decepcionados

La reacción de los seguidores fue inmediata. En redes sociales, varios expresaron su desilusión, especialmente porque la banda había anunciado su regreso en 2025 tras su gira de despedida.

“(Es) una situación bastante delicada que no se manejó con la claridad que merecía. Después, decisiones internas que se comunican a medias o simplemente no se explican. Y ahora, la salida de otro integrante en medio de todo esto. Como fans, es válido preguntarnos: ¿qué tan comprometido estaba realmente este regreso?”, escribió una usuaria en la cuenta oficial del grupo.

“¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con CD9?... Si se van a disolver, díganlo de una vez. ¿Serán tres o habrá nuevos integrantes? Ocupamos respuestas. YA”, exigieron otros.

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“Nos dieron dos canciones en este ‘regreso’… y ya se acabó CD9 otra vez, y nosotras ilusionadas”, lamentaron.

“Entiendo perfectamente la situación de CD9 y tienen mi apoyo, pero se me hace una estupidez que nos hayan ilusionado y hagan esto”, agregó otro usuario.

Bryan revela diagnóstico de salud mental

Tras el comunicado, Bryan Mouque dio más información en una entrevista con Oye 89.7, donde dejó ver que su decisión viene también de un proceso personal que ha atravesado en los últimos meses.

El cantante explicó que recientemente fue diagnosticado con un padecimiento mental :“No está chido lo que hice, pero siento que me estrujé mucho la cabeza. Llegó un punto en que no pude más y así sucedió. Tal vez en redes se ve de una manera, pero las cosas no son lo que parecen”, dijo.

Asimismo, aclaró que no se trató de una decisión impulsiva, sino de algo que venía considerando desde hace tiempo. Incluso, respondió a versiones que señalaban que no había avisado a sus compañeros, al asegurar que sí habló con ellos sobre su salida el pasado 18 de marzo.

“Probablemente ellos también estén tristes y decepcionados de mí. Yo solo quiero lo mejor para todos”, añadió.

Mouque también pidió a los fans continuar apoyando a la agrupación y reconoció que, en lo personal, ya no se sentía en la misma sintonía con el proyecto: “Me sentí desplazado”, dijo, sin explayarse.