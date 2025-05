Una coreografía frente al espejo, un póster en la pared, el primer amor. Ayer, el Tecate Emblema trajo recuerdos a tres generaciones que, en su adolescencia, cayeron rendidas ante sus bandas masculinas del momento: Hanson en los 90, CD9 al inicio de la década pasada y Morat en la era del TikTok.

A lo largo del día, el Autódromo Hermanos Rodríguez fue llenándose de mamás que alguna vez bailaron “MMMBop” junto a sus hermanas, jóvenes que volvieron a usar camisetas de CD9, y fans que llegaron temprano con pancartas para ver a Morat desde primera fila.

Entre selfies frente al letrero del festival, filas para comprar bebidas frías y abanicos improvisados, la jornada comenzó con un ritmo pausado, bajo un sol que no daba tregua. Pero quienes llegaron temprano sabían bien a qué venían: a ver en vivo a los hermanos de Tulsa que, décadas después, siguen cantando con una armonía impecable.

Hanson subió al escenario Kia poco después de las 17:00 horas, frente a un público que, aunque no era el más numeroso del día, sí fue de los más entregados.

Muchas eran mujeres en sus 30 o 40 que alguna vez pegaron recortes en sus libretas o grabaron videoclips de ellos en MTV. Se emocionaron como entonces y corearon canciones como “Where’s the love”, “I Will come to you”, “This time around” y, por supuesto, “MMMBop”, que detonó la euforia.

Todo se potenció a las 18:45 horas, cuando apareció CD9 en el mismo escenario. Bastó que sonaran los primeros acordes de “Déjà Vu” para que el público —ahora mucho más numeroso y ruidoso— estallara en gritos. Entre pancartas, pulseras de colores y celulares en alto, las y los fans recibieron a Jos, Alonso, Alan, Bryan y Freddy como si nunca se hubieran ido.

Jos fue el primero en tomar el micrófono. Saludó al público y, antes de presentar “Ven, dime que no”, habló del trasfondo emocional de las canciones.

“Estoy seguro de que todos hemos pasado por una situación así”, dijo, mientras las primeras filas levantaban pancartas con mensajes como “Gracias por volver” o “Nunca nos fuimos”.

También hubo gritos y celulares grabando mientras las fans desbloqueaban recuerdos con temas como “Get dumb”, “Me equivoqué” y “No le hablen de amor”.

A mitad del show, los cinco integrantes hicieron un breve cambio de vestuario, del negro al blanco, antes de cerrar con “Ángel cruel”, el tema que los catapultó hace una década y que, 10 años después, sigue funcionando.

Morat llena corazones

Morat apareció en el escenario principal con casi 20 minutos de retraso, pero bastó que sonara la primera línea de “Faltas tú” para que el público olvidara la espera y todo cobrara otra vez sentido.

El cuarteto colombiano, nacido en Bogotá y formado por Isaza, Villamil y los hermanos Vargas, ofreció un repertorio que desató un coro masivo en todo el GNP.

“La policía”, “París”, “Por si no te vuelvo a ver”, “Salir con vida” y una versión acústica de “Segundos platos” emocionó a las y los jóvenes.

La banda no solo cantó. Habló con su público, lo reconoció y le agradeció: “Gracias por tener la valentía de decirle que no a lo urgente y sí a esto”, dijo Isaza antes de interpretar “Mi nuevo vicio”.

Brenda, de 28 años, fue una de las más entusiasmadas, cuenta que no era fan al principio, pero al acompañar a una amiga a un concierto en Colombia, quedó flechada.

“Hasta obligué a mi pareja a escucharlos y ahora venimos juntos”, contó para continuar coreando cada tema a todo pulmón.