La noche de este viernes en el Tecate Emblema comenzó como una celebración pop y urbana terminó en una especie de rave frente a más de 44 mil personas, con abanicos en el aire, luces de rayos láser y mucho baile, lo mejor de todo, el clima ni caluroso, ni frío.

El dúo venezolano Mau y Ricky, vestidos de traje negro con corbata y con la energía al tope, se presentaron en uno de los escenarios principales con un mensaje claro: “Nosotros somos Mau y Ricky, y la estamos pasando de puta madre”. Los hijos de Ricardo Montaner hicieron sonar sus éxitos como “la grosera”, “Mi Mala” y “Ya no tiene novio”, presentaron su nuevo sencillo “Samaná”, además de que estuvieron acompañados por Lagos, el grupo igualmente venezolano.

David Guetta cierra el escenario principal del festival Tecate Emblema. Foto: de Yaretzy M. Osnaya EL UNIVERSAL

Patrick Miller: del Club de Periodistas al Emblema

Al caer la noche, el nombre de Patrick Miller comenzó a escucharse en todo el recinto. Algunos coreaban su nombre, otros respondían con el clásico chiflido que desde hace décadas acompaña sus sesiones. En cuanto Roberto Devesa, mejor conocido como Patrick Miller, tomó el control de las tornamesas, el festival cambió de tono: dejó de ser solo un evento musical para convertirse en una pista de baile al aire libre.

Las bolitas de High Energy no tardaron en formarse. Entre pasos de high energy, abanicos que se abrían y cerraban, y miradas cómplices entre desconocidos, se vivió una de las experiencias más icónicas del día. Incluso quienes no crecieron con este sonido comenzaron a imitar los movimientos, sumándose a una tradición que nació en la pista del número 8 de Filomeno Mata y que hoy tiene espacio en uno de los festivales más importantes del país.

El monolito de Guetta

Mientras Patrick Miller mantenía viva la esencia del High Energy, otro llamado comenzó a mover a las multitudes: el del escenario principal, donde David Guetta preparaba su espectáculo The Monolith. Con una producción visual de gran escala, el DJ francés regresó a México un año después con un repertorio de hits globales que han acumulado más de 30 mil millones de reproducciones en plataformas digitales.

“Titanium”, “I’m Good (Blue)”, “Memories”, “Sexy Bitch” y su remix de “Set Fire to the Rain” pusieron a cantar a los asistentes, incluso a quienes ya no podían más y vieron sentados en el pasto el espectáculo.

Las luces, el fuego, y el monolito al centro del escenario acompañaron una sesión que duró más de una hora y media, con beats y fuego que salía de todas partes del escenario.

El Tecate Emblema cerró su primera jornada con una cifra de 44,237 personas, según la información oficial de los organizadores.