La agrupación CD9 informó,a través de un comunicado, que las actividades de su integrante, Fredy Leyva, quedarán detenidas por el momento para que pueda atender los asuntos que le corresponde resolver.

Sin especificar con claridad los motivos de la decisión, en el comunicado se expresa que la agrupación seguirá adelante con los restantes cuatro integrantes, Alan, Alonso, Bryan y Jos.

"Después de lo ocurrido en los últimos días con Freddy, y con el compromiso de actuar con responsabilidad frente a lo que representa CD9, hemos tomado la decisión de detener sus actividades dentro del grupo para que pueda atender los asuntos que le corresponde resolver", se lee en el comunicado.

CD9 (Código Nueve) es una boy band mexicana creada el 2 de abril del año 2013 por Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro, Freddy Leyva ​y Bryan Mouque.

El nombre de Freddy Leyva dio de qué hablar después de que se hiciera viral una conversación privada con una fan en la que supuestamente el cantante le pedía fotografías íntimas.

La banda precisó que es muy importante cuidar lo que CD9 representa y seguir honrando esta historia con responsabilidad.

"CD9 es un proyecto que hemos construido durante muchos años con trabajo, disciplina y un compromiso profundo entre nosotros y con ustedes. Por eso, para quienes formamos parte de este grupo, es muy importante cuidar lo que CD9 representa y seguir honrando esta historia con responsabilidad".

Aseguran que el trabajo con amor y responsabilidad seguirá adelante

"Los demás integrantes continuaremos cumpliendo con cada uno de los compromisos y actividades programadas, trabajando con el mismo respeto y dedicación que siempre hemos tenido hacia este proyecto y hacia ustedes".

La banda considera que en un momento tan importante como este, es vital actuar con claridad, responsabilidad y respeto.

"Sabemos que CD9 significa mucho para muchas personas, y precisamente por eso creemos que en momentos como este lo más importante es actuar con claridad, responsabilidad y respeto hacia lo que hemos construido juntos. Gracias por el cariño y por seguir acompañándonos".

Freddy Leyva responde a los señalamientos de acoso.

Fredy Leyva responde a polémica con fan

El 5 de marzo, Fredy Leyva respondió a la polémica en X y lamentó que se estuvieran compartiendo fragmentos fuera de contexto para insinuar cosas que no ocurrieron, y aseguró que nunca ha acosado ni exigido fotografías a nadie.

"Respecto a las conversaciones privadas que están circulando: he revisado el historial completo y lamento que se estén compartiendo fragmentos fuera de contexto para insinuar cosas que no ocurrieron. Nunca he acosado ni he exigido fotografías a nadie".

Señala que las conversaciones fueron con una persona adulta, aunque reconoció que cometió un error por interactuar en mensajes privados, ya que éstos se pueden prestar a malas interpretaciones.

"Las conversaciones en cuestión fueron con una persona adulta por ende mayor de edad. Aun así, reconozco que interactuar en mensajes privados puede prestarse a malas interpretaciones, y por eso también asumo mi responsabilidad en haber respondido cuando debí simplemente ignorar".

Enfatizó que rechaza cualquier forma de acoso, abuso o violencia hacia las mujeres, y aseguró que por el contexto del que viene nunca actuaría de esa manera.

"Quiero ser muy claro en algo: rechazo totalmente cualquier forma de acoso, abuso o violencia hacia las mujeres. Crecí viendo de cerca situaciones que me marcaron profundamente y que me enseñaron a no tolerar jamás ese tipo de conductas. Jamás actuaría de esa manera".

Lamentó que causas sociales legítimas se utilicen para generar atención en redes sociales.

"También considero importante señalar que utilizar causas sociales legítimas para atacar o generar atención en redes sociales termina perjudicando a quienes realmente necesitan ser escuchadas".

Comentó que no había hablado antes porque no quería alimentar una polémica basada en ataques anónimos, sin embargo, al ver que esto comenzó a afectar a personas que lo seguían, decidió romper el silencio.

"No había hablado antes porque no quería alimentar una polémica basada en ataques anónimos. Sin embargo, al ver que esto comenzó a afectar a personas que me siguen, me apoyan y creen en mí, sentí la responsabilidad de aclarar mi postura".

Agradeció a aquellos que creen en él y en su versión, y dijo que seguiría concentrado en su trabajo.

"A quienes han estado conmigo durante todo este tiempo: gracias por su apoyo y por esperar siempre escuchar mi versión. Seguiré concentrado en mi trabajo, mi música y en ser una mejor persona cada día".

Dos días después, CD9 informa que momentáneamente la participación de Fredy Leyva queda en pausa.

