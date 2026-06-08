La alcaldía Álvaro Obregón puso en marcha el Programa 360 de Videovigilancia, mediante la incorporación de 209 nuevas cámaras de seguridad adquiridas a través de proyectos de Presupuesto Participativo, aprobados por vecinas y vecinos de 18 colonias de la demarcación.

Las cámaras ya se encuentran conectadas a Base Plata, donde monitorearán las 24 horas del día para fortalecer las labores de prevención del delito, atención de emergencias, reacción operativa e investigación de hechos delictivos en coordinación con las autoridades.

Durante la entrega de este nuevo sistema de videovigilancia, el alcalde Javier López Casarín destacó que se trata de un ejemplo de cómo la participación ciudadana puede traducirse en acciones concretas que mejoran la seguridad y la calidad de vida de las familias obregonenses.

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“La alcaldía en lo que más invierte es en seguridad porque sabemos que es una de las principales preocupaciones de las familias. Hoy estas cámaras son resultado de una decisión tomada por las y los vecinos, y representan una herramienta para cuidar nuestras comunidades. Pero la seguridad no depende solamente de la autoridad; también requiere que construyamos comunidad, cuidemos nuestros espacios públicos y hagamos equipo para reconstruir el tejido social”, señaló.

El edil recordó que Álvaro Obregón se ha mantenido durante los últimos 18 meses como una de las alcaldías con mejores resultados en materia de seguridad gracias a una estrategia basada en tecnología, coordinación institucional, presencia territorial y participación ciudadana.

Asimismo, reconoció el trabajo de los más de 600 elementos de seguridad que diariamente participan en las tareas de vigilancia y protección de las familias obregonenses.

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Las nuevas cámaras cuentan con conexión mediante fibra óptica, botón de pánico y sistema de audio bidireccional que permite comunicación directa e inmediata con Base Plata, facilitando una atención más rápida ante situaciones de emergencia.

Al respecto, el director de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, Arturo López, destacó que la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para fortalecer la seguridad pública.

“La tecnología abona en la disuasión del delito, la investigación de hechos delictivos y la reacción operativa ante emergencias o contingencias. Estas herramientas nos han permitido mejorar detenciones, remisiones y tiempos de respuesta. Este recurso que las y los vecinos decidieron invertir en seguridad está en buenas manos y será utilizado de manera responsable para seguir brindando resultados a la ciudadanía”, afirmó.

Las cámaras forman parte de 18 proyectos de Presupuesto Participativo impulsados por las colonias:

Primera Victoria Sección Bosques

Arvide

Canutillo 3ra Sección

Francisco Villa

General A. Rosales

La Cañada

Las Águilas Ampliación

Las Palmas

Margarita Maza de Juárez

Milpa del Cedro

Palmas Axotitla

Piloto Adolfo López Mateos

Santa Lucía Reacomodo

Tejocote

Tizampampano

Tlapechico

Tolteca

Unión Olivos

dmrr