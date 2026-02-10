Más Información

La cantante y compositora estadounidense, Chappell Roan, anunció este lunes que abandonó su agencia de talentos después de que el nombre de su director general apareciera en los archivos relacionados con .

La ganadora de un Grammy era representada por Wasserman, empresa que cuenta con clientes de alto perfil como Adam Sandler y Brad Pitt, y que es dirigida por Casey Wasserman, también presidente de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El ejecutivo aparece mencionado en varios de los archivos vinculados a Epstein.

En una publicación de Instagram, Roan dijo que "no se debe esperar que ningún artista, agente o empleado defienda o pase por alto acciones que entran en conflicto tan profundamente" con sus "valores morales".

"Tengo un profundo respeto y aprecio por los agentes y el personal que trabajan incansablemente para sus artistas y me niego a quedarme de brazos cruzados", añadió la autora de "Good Luck, Babe!".

La cantante señaló que "los artistas merecen una representación que se ajuste a sus valores" y que la decisión "refleja" su convicción de que "un cambio significativo" en la industria requiere "responsabilidad y un liderazgo que se gane la confianza".

Roan no mencionó al propio Epstein ni a los archivos revelados en el mensaje en el que anunció su salida de la agencia de talentos.

Wasserman reconoció en un comunicado, el mes pasado, la autoría de lo que parece ser una serie de correos electrónicos provocativos y sexualmente sugerentes que intercambió en 2003 con Ghislaine Maxwell (pareja de Epstein).

Maxwell fue condenada a dos décadas de prisión en 2022 por su participación en una trama para explotar y abusar sexualmente de varias menores junto con Epstein.

Wasserman, de 51 años, que estaba casado cuando tuvo esos intercambios con Maxwell, no ha sido acusado de ningún delito en el escándalo de Epstein, que también ha salpicado a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

