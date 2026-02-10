Más Información

Nueva York, 10 feb (EFE).- Los y, el y cofundador de Pink Floyd -- y varios políticos progresistas de Estados Unidos pidieron en una carta conjunta al presidente que detenga el "cruel asalto" contra el pueblo cubano.

"Trump está tratando de provocar una hambruna en Cuba", arranca la carta. "Se trata de una estratagema cínica y burda para distraer a la opinión pública de los problemas internos que están provocando un descontento masivo, y como hemos visto en Venezuela, es el preludio de un ataque militar ilegal".

El comunicado, promovido por organizaciones progresistas de EE.UU. como 50501 o The People's Forum, acusa al mandatario de estar actuando para "estrangular a toda una población".

"Esta política es inconcebible. Agrava una crisis humanitaria que nosotros mismos hemos creado. Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. Matar de hambre a una población para someterla no es diplomacia, es una forma de terrorismo", apunta.

El asedio petrolero de Estados Unidos a Cuba, recrudecido por Trump en las últimas semanas, está paralizando la vida en Cuba, del transporte público a los hospitales y de las gasolineras a las fábricas.

El republicano anunció que impondrá aranceles a los países que vendan petróleo a la isla y afirmó que "no podrá sobrevivir" sin el crudo.

Así, los firmantes de la misiva aseguraron que el objetivo real de esta decisión es "provocar una hambruna masiva y sufrimiento humano en el país".

Según ellos, este bloqueo dejará sin electricidad a las familias, pondrá en riesgo los hospitales, paralizará la distribución de alimentos y medicamentos afectando, sobre todo, a los más vulnerables: niños, ancianos y enfermos.

"¡Dejen vivir a Cuba! ¡Cuba no es una amenaza!", concluye el mensaje.

Entre los firmantes, además de los actores y el músico, hay decenas de cargos electos locales, sobre todo de entornos progresistas de grandes ciudades como Nueva York o Chicago, numerosos académicos de universidades como Columbia o Yale y otros rostros destacados del ámbito cultural.

