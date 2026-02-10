Más Información

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Privan de la libertad a seis personas en carretera de Sinaloa; una mujer fue liberada y abandonada con lesiones

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

“Fueron confundidos” con grupo antagónico: Harfuch sobre mineros secuestrados en Sinaloa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Detienen en Oaxaca a Gaby “N”; la acusan de homicidio calificado por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo clasifica a la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Aplazan de nuevo audiencia de Ovidio Guzmán, líder de "Los Chapitos", en Estados Unidos; será hasta finales de julio

Inicia discusión de reforma laboral de 40 horas en comisiones del Senado; establece una disminución paulatina

Inicia discusión de reforma laboral de 40 horas en comisiones del Senado; establece una disminución paulatina

"Me dejaron sola"; senadora del PVEM denuncia que colegas que la invitaron al salón de belleza le dieron la espalda

"Me dejaron sola"; senadora del PVEM denuncia que colegas que la invitaron al salón de belleza le dieron la espalda

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes

Hugo Aguilar se ausenta en sesión de la Corte; ministra Lenia Batres la preside

Hugo Aguilar se ausenta en sesión de la Corte; ministra Lenia Batres la preside

Diego Rivera Navarro comparece otra vez ante juez; definirán si procesan a alcalde de Tequila, por secuestro

Diego Rivera Navarro comparece otra vez ante juez; definirán si procesan a alcalde de Tequila, por secuestro

"Nos informaron del filtro, pero no llegó nada"; directivos denuncian falta de insumos contra sarampión en escuelas en Neza y Chimalhuacán

"Nos informaron del filtro, pero no llegó nada"; directivos denuncian falta de insumos contra sarampión en escuelas en Neza y Chimalhuacán

Washington. La administración de arrestó a 379 mil inmigrantes entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026, aseguró el director interino del Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (), Todd Lyons.

En una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, Lyons explicó que entre los detenidos “se encuentran más de 7 mil presuntos pandilleros y más de mil 400 conocidos o presuntos”.

El director de la agencia migratoria aseguró que ICE “mantiene su compromiso con los principios fundamentales de que quienes ingresan ilegalmente a nuestro país deben rendir cuentas”.

Lee también

La comparecencia en la Cámara de Representantes se produce en un momento delicado de la de la Administración de Trump, que ha tenido que rebajar la tensión de las redadas en por la contestación ciudadana tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses disparados por agentes federales.

Además, los demócratas mantienen su rechazo a aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a menos que se modifiquen algunos aspectos controvertidos de sus políticas de , como que los agentes solo puedan entrar en las viviendas con una orden firmada por un juez o prohibir o limitar que los agentes usen máscaras o cubran su rostro.

Si no alcanzan un acuerdo con los republicanos antes del fin de semana, el departamento entrará en cierre administrativo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Infonavit: ¿Cuánto dinero me presta si gano el salario mínimo 2026? Monto y plazo para pagar la deuda

Confirmado pago DOBLE en marzo para adultos mayores: quiénes lo reciben, monto y fecha exacta. Foto: Especial

Pago DOBLE para pensionados en marzo: quiénes lo reciben, monto confirmado y fecha exacta

CBP. Foto: EFE

Las 10 preguntas que Migración (CBP) siempre hace al llegar a Estados Unidos por tierra o avión

Maleta de avión. iStock/ Nutthaseth Vanchaichana

¿Vuelas por primera vez? Todo lo que debes saber para viajar en avión (paso a paso)

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos. Foto: Especial

Tarjeta Rosa 2026: registro para mujeres de 25 a 45 años, requisitos y cómo recibir $6,000 pesos