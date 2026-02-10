Washington. La administración de Donald Trump arrestó a 379 mil inmigrantes entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026, aseguró el director interino del Servicios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Todd Lyons.

En una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, Lyons explicó que entre los detenidos “se encuentran más de 7 mil presuntos pandilleros y más de mil 400 terroristas conocidos o presuntos”.

El director de la agencia migratoria aseguró que ICE “mantiene su compromiso con los principios fundamentales de que quienes ingresan ilegalmente a nuestro país deben rendir cuentas”.

La comparecencia en la Cámara de Representantes se produce en un momento delicado de la política migratoria de la Administración de Trump, que ha tenido que rebajar la tensión de las redadas en Minesota por la contestación ciudadana tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses disparados por agentes federales.

Además, los demócratas mantienen su rechazo a aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a menos que se modifiquen algunos aspectos controvertidos de sus políticas de control migratorio, como que los agentes solo puedan entrar en las viviendas con una orden firmada por un juez o prohibir o limitar que los agentes usen máscaras o cubran su rostro.

Si no alcanzan un acuerdo con los republicanos antes del fin de semana, el departamento entrará en cierre administrativo.

