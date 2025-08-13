Más Información

Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura

Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura

"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista

"La Tuta" y miembros del CJNG, entre los 26 capos entregados a EU; Departamento de Justicia revela lista

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Desplome de elevador en plaza Mitikah deja dos lesionados; ordenan revisión total de las medidas de Protección Civil del inmueble

Desplome de elevador en plaza Mitikah deja dos lesionados; ordenan revisión total de las medidas de Protección Civil del inmueble

EU alerta a ciudadanos por riesgo de terrorismo en México incluyendo a CDMX; sólo recomienda viajar a Campeche y Yucatán

EU alerta a ciudadanos por riesgo de terrorismo en México incluyendo a CDMX; sólo recomienda viajar a Campeche y Yucatán

Embajada de EU destaca "mano firme" de Sheinbaum contra el crimen organizado tras envío de 26 narcos; agradece "valiente cooperación"

Embajada de EU destaca "mano firme" de Sheinbaum contra el crimen organizado tras envío de 26 narcos; agradece "valiente cooperación"

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

Alianza de Medios Mx celebra protección de la Corte a columnas de opinión; “es un avance a la democracia en México”, reconoce

Alianza de Medios Mx celebra protección de la Corte a columnas de opinión; “es un avance a la democracia en México”, reconoce

Suman 200 viviendas afectadas por recientes lluvias en GAM y Venustiano Carranza: Myriam Urzúa; hubo "exceso de precipitación", afirma

Suman 200 viviendas afectadas por recientes lluvias en GAM y Venustiano Carranza: Myriam Urzúa; hubo "exceso de precipitación", afirma

Periodistas y activistas mexicanos protestan por asesinato de comunicadores en Gaza; llaman a no normalizar la guerra

Periodistas y activistas mexicanos protestan por asesinato de comunicadores en Gaza; llaman a no normalizar la guerra

Estados Unidos asestó ayer un nuevo golpe a México, al actualizar su alerta de viajes para incluir, por primera vez, el factor “”, que afecta a 29 estados y la Ciudad de México. A decir de Washington, las únicas entidades a las que es seguro viajar son Campeche y Yucatán.

“En México se producen muchos delitos violentos, entre los que se incluyen homicidios, secuestros, robos de vehículos y atracos”, señala la alerta publicada en el sitio del donde se evalúa el riesgo que representa viajar a distintos lugares del mundo.

“Existe riesgo de violencia terrorista, incluidos atentados terroristas y otras actividades en México”, añade. La actualización se da en el contexto de la guerra declarada por el presidente Donald Trump a los cárteles mexicanos de la droga, a seis de los cuales declaró Organizaciones Terroristas Extranjeras en febrero pasado.

Lee también

Alerta de viajes
Alerta de viajes

El Departamento de Estado advierte que “el gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad limitada para prestar ayuda en muchas partes de México” y que “los empleados del gobierno de Estados Unidos no pueden viajar a determinadas zonas de alto riesgo”.

Explica que “debido a los riesgos de seguridad, los ciudadanos estadounidenses deben seguir las mismas restricciones que los empleados del gobierno de Estados Unidos cuando viajan”.

Además, señala, “los servicios de emergencia son limitados o no están disponibles en zonas remotas o rurales. Si se encuentra con un control de carretera, debe cumplir con las instrucciones. Huir o ignorar las instrucciones puede provocar que resulte herido o muera”.

Lee también

La lista de estados incluidos en la categoría de “No Viajar” se mantiene igual que en la anterior actualización, de septiembre de 2024: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, pero con la amenaza terrorista añadida. “Existe riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales”, indica el Departamento de Estado en los seis casos.

La lista de países en cada nivel se mantiene igual a la de septiembre de 2024, excepto por el estado de Coahuila, que pasó del Nivel 2 (extremar precauciones), al tres, que significa “reconsidere viajar”. En este caso, menciona los mismos riesgos que los incluidos en la lista de “No Viajar” (Nivel 4).

Entre las recomendaciones emitidas por el Departamento de Estado están la de “no viajar entre ciudades después del anochecer”, así como “no conducir entre ciudades fronterizas mexicanas, la frontera entre Estados Unidos y México ni el interior de México. Hay algunas excepciones limitadas”.

Lee también

En el caso de la Ciudad de México, la alerta destaca que:

—Existe riesgo de violencia por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y grupos criminales.

—Se producen delitos violentos y no violentos en toda la Ciudad de México.

—Extreme las precauciones, especialmente por la noche, fuera de las zonas turísticas populares, donde la policía patrulla con mayor frecuencia.

—Los delitos menores son frecuentes tanto en las zonas turísticas como en las no turísticas.

Lee también

Sin embargo, aclara que “no hay restricciones específicas para los viajes de los empleados del gobierno de EU a la Ciudad de México”.

Aunque Campeche y Yucatán se ubican en el Nivel 1, a donde se considera seguro viajar, el Departamento indica que existe “riesgo de violencia por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales”.

La actualización se produce a menos de un año del Mundial de Futbol 2026, que tendrá a México entre sus sedes y donde se realizará el partido inaugural, el 11 de junio. Se prevé la llegada de millones de turistas.

Lee también

En febrero pasado, Trump designó terroristas a los cárteles De Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Del Noreste, Del Golfo, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.

El viernes pasado, el diario The New York Times publicó que el presidente Trump habría firmado una orden secreta para el Pentágono, a fin de autorizar el uso de la fuerza militar contra los distintos cárteles latinoamericanos terroristas.

Aunque Trump no confirmó la versión, sí dijo que su deber es “proteger a los estadounidenses”. Y en diversas ocasiones ha amenazado con bombardear o lanzar ataques selectivos contra los cárteles mexicanos, que considera una “amenaza a la seguridad nacional” de EU.

Lee también

Apenas el lunes, Trump calificó a la Ciudad de México como “una de las peores del mundo” por sus niveles de violencia, algo a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ayer.

“No estamos de acuerdo” en que la Ciudad de México “es la más insegura de América Latina. Hay otras ciudades que tienen mayores índices delictivos por 100 mil habitantes”, dijo la Mandataria.

En entrevista el lunes, el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, evadió decir si EU lanzaría un ataque contra los cárteles en México, pero advirtió: “Los estamos vigilando” y “en el momento oportuno, tomaremos acciones para defender al pueblo estadounidense”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte? Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte?

¿Desaparecen Becas Benito Juárez? Gobierno anuncia importante cambio en apoyos bienestar para estudiantes. Foto: Adobe / Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

¿Desaparecen Becas Benito Juárez? Gobierno anuncia importante cambio en apoyos bienestar para estudiantes

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Visa americana: ¿Quiénes ya NO podrán evitar la entrevista consular desde septiembre de 2025?

Visa americana/ iStock/AndreaAstes

Visa de turista B1/B2: ¿Qué actividades están prohibidas en Estados Unidos aunque tengas visa?

Vuelos baratos/ iStock/

¿En qué temporada viajas? Estos son los meses ‘más baratos’ para volar en avión