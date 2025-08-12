Más Información

México entrega a EU a 26 reos de alto riesgo; son acusados de narcotráfico y crimen organizado

Entre el líder de “Los Cuinis”, “Chavo Félix”, operadores del CJNG y del Cártel de Sinaloa; ellos son los 26 narcos trasladados a EU

Embajada de EU destaca "mano firme" de Sheinbaum contra el crimen organizado tras envío de 26 narcos; agradece "valiente cooperación"

EU alerta a ciudadanos por riesgo de terrorismo en México incluyendo a CDMX; sólo recomienda viajar a Campeche y Yucatán

Detienen a 59 policías de Cintalapa y a 4 presuntos narcos del Cártel Chiapas-Guatemala; acusan a agentes de asociación delictuosa

SCJN realiza su última sesión antes del nuevo Poder Judicial en México; atienden más de 100 juicios de inconformidad

Inaugura Sheinbaum la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer; “Es tiempo de mujeres en el mundo entero”, afirma

FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

Alianza de Medios Mx celebra protección de la Corte a columnas de opinión; “es un avance a la democracia en México”, reconoce

México prohibirá importación temporal de calzado a maquiladoras; aplicará arancel de 25% a zapatos de otros países

Suman 200 viviendas afectadas por recientes lluvias en GAM y Venustiano Carranza: Myriam Urzúa; hubo "exceso de precipitación", afirma

“La mancha púrpura más grande en la historia”: Segiagua; así se vio la lluvia del 10 de agosto en CDMX

El Departamento de Estado de actualizó su aviso de viaje para México al añadir el resumen de aviso de nivel 2 y se agregó el indicador de riesgo de terrorismo, en el que incluyó a la Ciudad de México. Sólo recomendó viajar a Campeche y Yucatán.

Según el Departamento, "en se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos a mano armada —afirma el resumen actualizado—. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México".

Según la actualización, EU recomienda a los viajeros que cooperen si son detenidos en un control vial y que corran el riesgo de resultar heridos o muertos si intentan huir, retroceder o ignorar las instrucciones. También deben evitar viajar de noche o solos, especialmente en zonas remotas.

Advierte que si los viajeros se encuentran en problemas, la asistencia y los servicios de emergencia del son limitados en muchas partes de México, especialmente aquellas que son remotas, rurales o de alto riesgo.

En marzo, la publicó una advertencia para quienes visitan destinos populares para las vacaciones de primavera, como Cancún y Puerto Peñasco. Más recientemente, en junio, advirtió a los viajeros sobre secuestros relacionados con aplicaciones de citas.

Algunos de los destinos mexicanos más populares tienen alerta de Nivel 2, que recomienda a los viajeros "extremar la precaución", como Ciudad de México y Quintana Roo, donde se encuentran Cancún, Playa del Carmen y Tulum, reportó Usa Today.

Bajo alerta de Nivel 4 están

  • Colima
  • Guerrero
  • Michoacán
  • Sinaloa
  • Tamaulipas
  • Zacatecas

debido al riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales.

Brugada responde a Trump sobre violencia en la CDMX

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, advirtió que la tasa de violencia en Washington DC, es peor que en la Ciudad de México a la que calificó como “uno de los peores lugares del mundo”.

Ante esto, la jefa de Gobierno, , reviró las acusaciones y aseguró que la tasa de homicidios en la CDMX es 60% menor a la de la capital del país estadounidense.

En conferencia de prensa, la mandataria indicó que en 2024, la en la CDMX fue de 10 por cada 100 mil habitantes, cuando en Washington se registraron 27 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“Es importante aclarar, seguramente no tuvo la información precisa de los homicidios por ciudad y hablando como él hablo de la tasa por cada 100 mil habitantes, mencionó que en Washington estaba en una situación peor que la Ciudad de México o Bogotá y el tomó una decisión al respecto”, dijo.

