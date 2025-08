Durante la presentación del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, expertos de varios países, señalaron que los casos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa demuestran que nuestro país es un corredor financiero para organizaciones delictivas; y que se debe atacar las redes de lavado de dinero, si se quiere eliminar a los cárteles.

También refirieron que México no cuenta con un programa para la seguridad nacional, correspondiente a la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pablo Herrera, representante en México de la fundación Panamericana para el Desarrollo, afirmó que la corrupción y el crimen organizado están íntimamente vinculados, “al punto de que jurisdicciones como la mexicana no pueden atenderse de manera separada”.

“El entramado institucional de la protección, infiltración y captura por parte de redes terroristas y criminales han hecho que los flujos de dinero ilícito, los esquemas de lavado y los sistemas de protección institucional a los delincuentes estén completamente entrelazados”, dijo.

Añadió que “México es un epicentro de redes de macro criminal y un corredor financiero para organizaciones delictivas”, y la creación del Centro Nacional se da en un momento en que los retos se han agudizado.

“Casos como el de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa han demostrado como el lavado de dinero no se limita a estructuras criminales externas, sino que operan en connivencia con actores de alto nivel dentro de las instituciones financieras y estructuras gubernamentales”, refirió.

Añadió que los cárteles de drogas mexicanos, denominados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos, cuentan con “redes transnacionales y una capacidad de violencia e intimidación que acaba con comunidades enteras, sus operaciones trascienden fronteras, infiltrándose en mercados internacionales, interfiriendo con la estabilidad de múltiples jurisdicciones mediante corrupción y violencia”.

“Nuestra experiencia de campo ha confirmado que estas organizaciones terroristas no se les vence confiscando drogas o arrestando cabecillas aisladas, pues al final es un costo que asumen al hacer estos negocios, lo que verdaderamente debilita y desarticula estos grupos, es atacar su centro neurálgico financiero, sus recursos y sus redes de lavado de dinero, sólo minando esta capacidad económica y de financiamiento es que podremos frenar su expansión y capacidades”, aseguró.

En su turno, Manuel Balcázar, exdirector general para la seguridad nacional en Presidencia de la República, señaló que el “el terrorismo no conoce distancias, no conoce de fueros, él se va vinculando también por el esquema de la corrupción con muchos de los gobiernos locales”.

“(El crimen organizado ha creado) redes de estructura que se han metido en muchas campañas políticas de todos los partidos, eso es muy interesante, también destacar que no hay una sola autoridad, y lo cierto es que desde estos 18 años han pasado tres partidos políticos distintos en la Presidencia de la República, y todavía no se define que se va a hacer. Me parece que este CNT llega en un momento oportuno porque no hay todavía en México, el programa para la seguridad nacional que corresponde a esta administración 2024 2030”, dijo,

Yuridia Rodríguez, directora de Perfilación Criminal y Comportamiento Terrorista del Centro Nacional, explicó que se centrarán en perfilar organizaciones criminales, y estudiar el mensaje de comunicación criminal del terrorismo.

“En el CNT estamos listos para analizar un terrorismo que, incluso con un bajo nivel de radicalización extremista, con una casi inexistente ideología antiestado, puede implicar un alto riesgo de violencia extrema para nuestros países. En países como México no se necesitan ideólogos como Osama Bin Laden, pues una mínima chispa de radicalización ideológica hace que el terrorismo indudablemente se presente”, afirmó.

Expuso que en México, las organizaciones criminales difundieron la ideología terrorista entre la sociedad, convirtiéndola en consumo de masas, a través de la cultura.

“Ni más ni menos que la llamada cultura del narcotráfico, con sus corridos tumbados, es más fácil de asimilar que el Corán, la ideología del narcotráfico tiene una mayor posibilidad de riesgo terrorista porque en cada seguidor de su cultura encuentra un potencial lobo solitario, los videos de organizaciones criminales desconocidas o que surgen para extorsionar, nos demuestran que la radicalización, la casi inexistente ideología, son suplantadas por la rápida amenaza esparcida en imágenes”, comentó.

Señaló que a nuestro continente le amenazan por lo menos dos tipos de escalada terrorista: el de fases de radicalización ideológica extremista tradicional, del terrorismo yihadista, y el de escalada de riesgos por probabilidad de impacto del crimen organizado.

Por su parte, Gustavo Martínez presidente del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, dijo que se necesita inteligencia colaborativa entre instituciones nacionales e internacionales, y que el centro funcionará “como eje rector de la lucha contra amenazas y medidas, y la importancia de mecanismos éticos y transparentes para su operación. Este centro no es solo una respuesta, es realmente un legado estratégico para México y para toda la región”.

Gerardo Nóchez, director general y coordinador en Alta Inteligencia y Seguridad Multidimensional ante el Terrorismo y su Financiamiento, aseveró que la creación del Centro Nacional lleva analizándose, como respuesta al contexto nacional.

“Se constituye como una estructura operativa de inteligencia institucional y de análisis intersectorial, fundada y motivada en experiencia estratégica táctica y operativa, no nos delimitamos exclusivamente a lo que es un enfoque teórico o académico, sino más bien es un centro de excelencia que transmite conocimiento estratégico práctico y operativo”, dijo.

Finalmente, Mauricio Heisen, director de Prospectiva Antiterrorista y Diseño de Estrategias ante Escenarios Críticos del Centro Nacional, dijo que la finalidad es generar prospectiva antiterrorista.

“Lo que implica el monitoreo y el análisis de tendencias globales y regionales, con la identificación de actor emergente, el estudio de la evolución de los discursos radicales, propaganda y mecanismos de reclutamiento, detección de nuevas tácticas de metodología con uso de tecnologías, como drones, ciberataques, inteligencia artificial, evaluación de vulnerabilidades en infraestructura crítica, eventos masivos que pueden ser potenciales blancos de ataque, estudios de interconexión con otras amenazas, como la relación con el terrorismo y el crimen organizado, extremismo violento y conflictos geopolíticos, análisis de amenazas biológicas y químicas, y por supuesto propuestas de contramedida”, explicó.

También comentó que considerarán la propuesta de medidas legislativas normativas, con la identificación de vacíos legales o necesidad de actualización de legislaciones antiterroristas en los diferentes países.

