Gobierno de Trump reporta más de 300 mil indocumentados arrestados desde enero; "se acabaron las liberaciones"

La Casa Blanca informó que la Administración del presidente estadounidense, , ha arrestado a más de 300 mil en los primeros seis meses desde su regreso al poder.

"A pesar de numerosos informes falsos en los medios, casi el 70% de estos arrestos han sido delincuentes con nacionalidad extranjera que cuentan con cargos o condenas previas", insistió la portavoz del gobierno republicano, , en una rueda de prensa.

Para la secretaria de prensa de Trump, estas cifras -que no han sido verificadas independientemente- representan "un éxito en toda regla" porque "eliminan las amenazas más peligrosas para la seguridad pública de las comunidades estadounidenses y devuelve a estas personas a sus países de origen".

Desde su regreso al poder en enero pasado, el mandatario ha redoblado su política antiinmigratoria, reforzado el mandato de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e impulsado el incremento de los arrestos para cumplir su promesa de llevar a cabo una histórica campaña de deportación masiva de indocumentados.

Leavitt resaltó que según cifras actualizadas de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) publicadas hoy, los cruces ilegales han vuelto a caer a mínimos históricos en julio, cuando se registraron unos 24 mil 628 encuentros fronterizos a nivel nacional.

"Se trata del menor número mensual de detenciones de la Patrulla Fronteriza en todo el país, superando el récord anterior establecido en junio", indicó la portavoz de la Casa Blanca.

Agentes federales y del ICE se llevan a un hombre a rastras tras su audiencia judicial en el tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz, en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP
Agentes federales y del ICE se llevan a un hombre a rastras tras su audiencia judicial en el tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz, en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP

En el límite suroeste con México se realizaron 4 mil 601 detenciones en el séptimo mes de 2025, lo que según CBP significa un 24% menos que el mínimo histórico anterior de junio (6 mil 070), y un 92% menos que un año atrás (56 mil 400).

Bloquean las liberaciones bajo el "parole"

El nuevo informe de la Patrulla Fronteriza revela que el mes pasado no se contabilizaron liberaciones bajo libertad condicional o 'parole', comparado con las 12 mil 365 liberaciones registradas en la fronteras EU-México en julio de 2024.

"Se acabaron las excusas. Se acabaron las liberaciones. Hemos puesto a los cárteles a la defensiva y hemos recuperado nuestra frontera", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado.

Defensores de los inmigrantes y activistas por los derechos humanos denuncian abusos y violaciones del debido proceso en cientos de arrestos y procesos de deportación a indocumentados, que la Administración retiene en centros de detención como el polémico ‘Alligator Alcatraz’ o Alcatraz Caimán, en los Everglades de la Florida.

