El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con permitir que se presente una "demanda importante" contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, con quien está descontento por negarse a bajar las tasas de interés y por el costo de la renovación de la institución.

"Jerome 'Demasiado Tarde' Powell debe bajar las tasas ya (...) El daño que ha causado al llegar siempre demasiado tarde es incalculable", escribió Trump en su plataforma Truth Social donde lo tachó de "perdedor".

Trump se muestra cada día más impaciente con la influyente institución monetaria y ha insultado varias veces a Powell, a quien él mismo nombró para el cargo durante su primer mandato (2017-2021).

Trump pide a gobernadores de la Fed que destituyan a Powell

En julio inspeccionó las obras de renovación de la sede de la institución en Washington, que considera demasiado costosa.

"Considero permitir que se inicie una importante demanda contra Powell debido a su trabajo horrible y sumamente incompetente en la gestión de la construcción de los edificios de la Reserva Federal", escribió Trump este martes en su plataforma Truth Social.

La visita de julio al lugar dio lugar a una escena insólita: Trump y Powell, uno junto al otro, con cascos de seguridad.

Powell negó con la cabeza cuando Trump leyó un documento que indica que el coste de las renovaciones ha ascendido a 3 mil 100 millones de dólares.

Luego corrigió al presidente. La Reserva Federal estima la factura en 2 mil 500 millones de dólares.

"Tres mil millones de dólares por un trabajo que debería haber costado 50 millones de dólares", insistió Trump este martes.

