FGR apelará libertad de Israel Vallarta; "Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas": Gertz Manero

Harfuch reporta captura de objetivos prioritarios de “La Barredora” en Tabasco; se redujo el homicidio en 20% en Sinaloa, dice

Le dan al SAT más dientes y recursos contra el huachicol

Lluvias provocan cierre de operaciones en el AICM; toma precauciones, despegues y aterrizajes fueron suspendidos

"Estamos vigilando a los cárteles", afirma secretario de Defensa de EU; “tomaremos acciones en el momento oportuno”

FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

Migración reparte permisos; caravana migrante se debilita

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Desmantelan base criminal del CJNG en Michoacán; hallan uniformes con insignias y equipo táctico

Noroña arremete contra Alito Moreno por denuncia contra Nicolás Maduro; “es un caso para análisis psiquiátrico”, dice

Tormenta azota de madrugada a la Ciudad de México; Protección Civil activa alerta para las 16 alcaldías

Muere niña en ataque directo a su familia en Chalco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con permitir que se presente una "demanda importante" contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, con quien está descontento por negarse a bajar las tasas de interés y por el costo de la renovación de la institución.

"Jerome 'Demasiado Tarde' Powell debe bajar las tasas ya (...) El daño que ha causado al llegar siempre demasiado tarde es incalculable", escribió Trump en su plataforma Truth Social donde lo tachó de "perdedor".

Trump se muestra cada día más impaciente con la influyente institución monetaria y ha insultado varias veces a Powell, a quien él mismo nombró para el cargo durante su primer mandato (2017-2021).

Trump pide a gobernadores de la Fed que destituyan a Powell

En julio inspeccionó las obras de renovación de la sede de la institución en Washington, que considera demasiado costosa.

"Considero permitir que se inicie una importante demanda contra Powell debido a su trabajo horrible y sumamente incompetente en la gestión de la construcción de los edificios de la Reserva Federal", escribió Trump este martes en su plataforma Truth Social.

La visita de julio al lugar dio lugar a una escena insólita: Trump y Powell, uno junto al otro, con cascos de seguridad.

Powell negó con la cabeza cuando Trump leyó un documento que indica que el coste de las renovaciones ha ascendido a 3 mil 100 millones de dólares.

Luego corrigió al presidente. La Reserva Federal estima la factura en 2 mil 500 millones de dólares.

"Tres mil millones de dólares por un trabajo que debería haber costado 50 millones de dólares", insistió Trump este martes.

