Más Información
Segundo Simulacro Nacional 2025; alerta sísmica vía celular llegará a 80 millones de dispositivos el 19 de septiembre
Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos
Jueza ordena suspender más construcciones en "Alcatraz de los Caimanes"; el centro de detención puede seguir albergando migrantes
Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan
"Tiburón que se duerme, se lo llevan a Shangai"; embajada de EU celebra acciones de México contra el tráfico de aletas
Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"
Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán
Por “Ivo”, cierran parcialmente el puerto de Manzanillo; tormenta ha generado lluvias y alto oleaje en Colima
El presidente estadounidense, Donald Trump, nominó este jueves a un consejero de la Casa Blanca para cubrir una vacante en la junta directiva de la Reserva Federal, el banco central con el que mantiene una relación complicada porque se niega a rebajar las tasas.
"Es un gran honor para mí anunciar que he elegido a Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos, para ocupar el puesto recién vacante en la junta de la Reserva Federal hasta el 31 de enero de 2026", anunció Trump en su plataforma Truth Social.
Trump ha nombrado a Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, para ocupar un puesto vacante por la gobernadora Adriana Kugler, una designada por Biden que dejará su cargo el viernes. Si el Senado lo aprueba, Miran servirá hasta el 31 de enero de 2026.
Lee también Alista renuncia una gobernadora de la Fed; sale en momento delicado del banco central y presiones de Trump para bajar tasas de interés
Es la primera oportunidad de Trump para ejercer más control sobre la Reserva Federal, una de las pocas agencias federales que permanecen independientes. Trump ha criticado al actual director del banco central, Jerome Powell, por mantener las tasas de interés a corto plazo.
Miran ha sido un gran defensor de los recortes de impuestos sobre la renta y los aumentos de aranceles de Trump, argumentando que la combinación generará suficiente crecimiento económico para reducir los déficits presupuestarios. También ha minimizado el riesgo de que los aranceles de Trump generen una mayor inflación, una fuente importante de preocupación para Powell.
FOTOS: Miles marchan en apoyo al expresidente colombiano, Álvaro Uribe; se enfrentan simpatizantes y detractores
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
mgm