El presidente estadounidense, Donald Trump, nominó este jueves a un consejero de la Casa Blanca para cubrir una vacante en la junta directiva de la Reserva Federal, el banco central con el que mantiene una relación complicada porque se niega a rebajar las tasas.

"Es un gran honor para mí anunciar que he elegido a Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos, para ocupar el puesto recién vacante en la junta de la Reserva Federal hasta el 31 de enero de 2026", anunció Trump en su plataforma Truth Social.

Trump ha nombrado a Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, para ocupar un puesto vacante por la gobernadora Adriana Kugler, una designada por Biden que dejará su cargo el viernes. Si el Senado lo aprueba, Miran servirá hasta el 31 de enero de 2026.

Es la primera oportunidad de Trump para ejercer más control sobre la Reserva Federal, una de las pocas agencias federales que permanecen independientes. Trump ha criticado al actual director del banco central, Jerome Powell, por mantener las tasas de interés a corto plazo.

Miran ha sido un gran defensor de los recortes de impuestos sobre la renta y los aumentos de aranceles de Trump, argumentando que la combinación generará suficiente crecimiento económico para reducir los déficits presupuestarios. También ha minimizado el riesgo de que los aranceles de Trump generen una mayor inflación, una fuente importante de preocupación para Powell.

