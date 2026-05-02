La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) son las dependencias capitalinas que más recomendaciones en derechos humanos han recibido en los últimos cinco años.

A través de una solicitud de transparencia realizada por EL UNIVERSAL, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025 emitió 93 recomendaciones, las cuales pueden estar dirigidas a una o más dependencias o autoridades.

La SSC recibió un total de 54 recomendaciones en el mencionado periodo, mientras que la fiscalía local, 38.

De las 54 recomendaciones remitidas a la SSC, 21 fueron para la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y una a la Policía Bancaria e Industrial (PBI), pertenecientes a dicha corporación.

De las recomendaciones que la CDHCM emitió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 10 fueron en 2021; la cifra se mantuvo durante 2022, con 10; 18 durante 2023, el año con la cifra más alta; 10 en 2024, y seis en 2025, el año con el menor registro.

Mientras que de las 38 las recomendaciones que la CDHCM emitió a la FGJ, durante 2021 sumaron siete; para 2022 la cifra subió a 13; en 2023 acumularon 11, en 2024 registró una, el año con la cifra más baja, y en 2025 aumentó a seis.

Otras dependencias

En tercer lugar se encuentra la Secretaría de Salud, con siete recomendaciones, seguida de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, del entonces Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), y de las alcaldías Xochimilco, Benito Juárez y Cuauhtémoc, con tres recomendaciones cada una.

El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses; las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Coyoacán y Álvaro Obregón, así como la Secretaría de Movilidad, recibieron dos recomendaciones en dicho periodo.

Mientras que el Metrobús, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP); el Servicio de Transportes Eléctricos; el Metro; la Agencia de Protección Sanitaria; la Comisión de Búsqueda de Personas; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; los servicios de salud pública; las secretarías del Medio Ambiente, la del Trabajo y Fomento al Empleo y de las Mujeres; así como la Subsecretaría de Inclusión y Bienestar Social; el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones; el Congreso capitalino y el Sistema de Aguas recibieron una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos local.

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