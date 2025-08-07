Más Información
Miles de colombianos salieron este jueves a las calles de todo el país para apoyar al expresidente Álvaro Uribe tras la histórica sentencia de 12 años de arresto domiciliario en su contra por soborno y fraude procesal.
A pesar de la lluvia, el padre de la derecha moderna colombiana consiguió movilizar a cientos de personas en Bogotá en las marchas convocadas por su partido y bastión opositor, Centro Democrático.
El popular líder de la derecha de 73 años sostiene que la condena obedece a motivaciones políticas de la izquierda, actualmente en el poder.
