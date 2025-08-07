Miles de colombianos salieron este jueves a las calles de todo el país para apoyar al expresidente Álvaro Uribe tras la histórica sentencia de 12 años de arresto domiciliario en su contra por soborno y fraude procesal.

Cientos de personas protestan en apoyo al expresidente colombiano, Álvaro Uribe, en Medellín, Colombia, el 7 de agosto de 2025. Foto: AFP

Personas a favor del expresidente Álvaro Uribe se enfrentan con detractores en medio de una marcha, en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2025. Foto: EFE

A pesar de la lluvia, el padre de la derecha moderna colombiana consiguió movilizar a cientos de personas en Bogotá en las marchas convocadas por su partido y bastión opositor, Centro Democrático.

Simpatizantes de Álvaro Uribe Velez protestan por la sentencia emitida contra el expresidente colombiano, durante una marcha en Cali. FOTO: SANTIAGO SALDARRIAGA. AP

Una mujer muestra su apoyo al expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, en Bogotá, Colombia, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP

El popular líder de la derecha de 73 años sostiene que la condena obedece a motivaciones políticas de la izquierda, actualmente en el poder.

