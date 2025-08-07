Más Información

Segundo Simulacro Nacional 2025; alerta sísmica vía celular llegará a 80 millones de dispositivos el 19 de septiembre

Segundo Simulacro Nacional 2025; alerta sísmica vía celular llegará a 80 millones de dispositivos el 19 de septiembre

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Jueza ordena suspender más construcciones en "Alcatraz de los Caimanes"; el centro de detención puede seguir albergando migrantes

Jueza ordena suspender más construcciones en "Alcatraz de los Caimanes"; el centro de detención puede seguir albergando migrantes

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

Banxico disminuye recorte a 25 puntos; tasa de interés pasa de 8% a 7.75%

Banxico disminuye recorte a 25 puntos; tasa de interés pasa de 8% a 7.75%

Decomisa FGR casi una tonelada de metanfetamina en Palenque, Chiapas; aseguran vehículos y un arma

Decomisa FGR casi una tonelada de metanfetamina en Palenque, Chiapas; aseguran vehículos y un arma

"Tiburón que se duerme, se lo llevan a Shangai"; embajada de EU celebra acciones de México contra el tráfico de aletas

"Tiburón que se duerme, se lo llevan a Shangai"; embajada de EU celebra acciones de México contra el tráfico de aletas

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Por “Ivo”, cierran parcialmente el puerto de Manzanillo; tormenta ha generado lluvias y alto oleaje en Colima

Por “Ivo”, cierran parcialmente el puerto de Manzanillo; tormenta ha generado lluvias y alto oleaje en Colima

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Miles de colombianos salieron este jueves a las calles de todo el país para apoyar al expresidente tras la histórica sentencia de 12 años de arresto domiciliario en su contra por soborno y fraude procesal.

Cientos de personas protestan en apoyo al expresidente colombiano, Álvaro Uribe, en Medellín, Colombia, el 7 de agosto de 2025. Foto: AFP
Cientos de personas protestan en apoyo al expresidente colombiano, Álvaro Uribe, en Medellín, Colombia, el 7 de agosto de 2025. Foto: AFP

Lee también

Personas a favor del expresidente Álvaro Uribe se enfrentan con detractores en medio de una marcha, en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2025. Foto: EFE
Personas a favor del expresidente Álvaro Uribe se enfrentan con detractores en medio de una marcha, en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2025. Foto: EFE

A pesar de la lluvia, el padre de la derecha moderna colombiana consiguió movilizar a cientos de personas en Bogotá en las marchas convocadas por su partido y bastión opositor, Centro Democrático.

Simpatizantes de Álvaro Uribe Velez protestan por la sentencia emitida contra el expresidente colombiano, durante una marcha en Cali. FOTO: SANTIAGO SALDARRIAGA. AP
Simpatizantes de Álvaro Uribe Velez protestan por la sentencia emitida contra el expresidente colombiano, durante una marcha en Cali. FOTO: SANTIAGO SALDARRIAGA. AP

Lee también

Una mujer muestra su apoyo al expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, en Bogotá, Colombia, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP
Una mujer muestra su apoyo al expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, en Bogotá, Colombia, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP

El popular líder de la derecha de 73 años sostiene que la condena obedece a motivaciones políticas de la izquierda, actualmente en el poder.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Abren registro para apoyo de 15 mil pesos en Edomex: solo necesitas cumplir con dos condiciones. Foto: Adobe

Abren registro para apoyo de 15 mil pesos en Edomex: solo necesitas cumplir con dos condiciones

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla. Foto: Adobe / IMSS

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla

Permiso I-94. EFE

Aumentará a $30 dólares el costo del permiso I-94 para cruzar por tierra a Estados Unidos

Súper alineación planetaria de agosto 2025: guía para ver el desfile desde México. Foto: Canva

Súper alineación planetaria de agosto 2025: guía para ver el desfile desde México

Visa americana. Foto: iStock

¿Qué significa un “mal uso de la visa de turista” y por qué dan hasta 10 años de castigo?