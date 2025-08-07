Más Información

Segundo Simulacro Nacional 2025; alerta sísmica vía celular llegará a 80 millones de dispositivos el 19 de septiembre

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Jueza ordena suspender más construcciones en "Alcatraz de los Caimanes"; el centro de detención puede seguir albergando migrantes

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

Banxico disminuye recorte a 25 puntos; tasa de interés pasa de 8% a 7.75%

Decomisa FGR casi una tonelada de metanfetamina en Palenque, Chiapas; aseguran vehículos y un arma

"Tiburón que se duerme, se lo llevan a Shangai"; embajada de EU celebra acciones de México contra el tráfico de aletas

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Por “Ivo”, cierran parcialmente el puerto de Manzanillo; tormenta ha generado lluvias y alto oleaje en Colima

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Miles de colombianos salieron este jueves a las calles de todo el país para apoyar al expresidente tras la histórica sentencia de 12 años de arresto domiciliario en su contra por y fraude procesal.

A pesar de la lluvia, el padre de la derecha moderna colombiana consiguió movilizar a cientos de personas en Bogotá en las marchas convocadas por su partido y bastión opositor, Centro Democrático.

El exmandatario (2002-2010) permanece detenido en su casa, mientras apela la sentencia por sobornar a testigos para evitar que lo vincularan con paramilitares antiguerrilla, responsables de miles de crímenes durante el conflicto armado.

Con paraguas, impermeables, banderas de Colombia, pitos, tambores y música festiva, los simpatizantes de la derecha corearon "Uribe, amigo, el pueblo está contigo" mientras avanzaban hacia la central Plaza de Bolívar.

Seguidores del expresidente Álvaro Uribe, en Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá. Foto: EFE
"Estamos aquí por la injusticia que le hicieron a nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez", dijo a la AFP Sergio Carreño, estudiante de derecho de 24 años enfundado con el sombrero estilo aguadeño (blanco) característico del expresidente.

"Para que el pueblo colombiano sepa la verdad, que este proceso fue manipulado por una jueza", agregó.

En Medellín, segunda ciudad del país y cuna del exmandatario, ríos de gente salieron a las calles en su defensa.

"No más instigación de odio y de violencia en contra de la oposición", clamó en una tarima Tomás Uribe, hijo del expresidente.

Expresidente Uribe acusa motivos políticos tras su condena

El popular líder de la derecha de 73 años sostiene que la condena obedece a motivaciones políticas de la izquierda, actualmente en el poder.

El proceso legal comenzó en 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador izquierdista Iván Cepeda por un supuesto complot con testigos falsos para vincularlo con paramilitares.

Pero en 2018, en un giro inesperado, la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por manipular a testigos para desacreditar a Cepeda.

Detractores del expresidente Álvaro Uribe se manifestaron afuera del Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE
El senador acusa a Uribe de utilizar su influencia para lanzar una campaña de desprestigio contra la justicia. En una entrevista con la AFP el miércoles, Cepeda aseguró recibir amenazas de muerte por sus denuncias contra el expresidente.

El exmandatario de derecha es muy popular en el país por su lucha y mano de hierro contra la guerrilla, a la que asestó duros golpes durante sus dos mandatos. Pero también está bajo la lupa por violaciones de derechos humanos en los peores años del conflicto armado.

Este 7 de agosto se celebra la independencia de Colombia y marca el último año de gobierno del izquierdista Gustavo Petro, férreo rival de Uribe.

Las movilizaciones se dan a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026.

