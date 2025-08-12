Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D. C. para combatir la delincuencia, una medida que ha sido criticada por las autoridades demócratas de la ciudad, que la consideran desproporcionada.

Se trata de la segunda vez desde su regreso al poder que Trump recurre a este cuerpo, tras haberlo hecho en Los Ángeles para contener protestas contra las redadas migratorias, en una decisión que también generó oposición en California.

¿Quiénes forman la Guardia Nacional?

La Guardia Nacional de Estados Unidos es una fuerza de reserva militar integrada por voluntarios, cuyo propósito principal es actuar como apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea en situaciones de emergencia, como desastres naturales o disturbios civiles.

Cada estado del país y el Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, tiene su propia unidad, formada en su mayoría por efectivos a tiempo parcial que combinan su servicio con otros trabajos civiles.

Con alrededor de 433 mil miembros en todo el país, sus integrantes cuentan con entrenamiento y equipamiento similares al de las fuerzas regulares.

Tropas de la Guardia Nacional cargan suministros en el maletero de un automóvil frente al Cuartel General de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, el martes 12 de agosto de 2025, en Washington. Foto: AP

¿Cómo se despliega la Guardia Nacional?

La Guardia Nacional tiene un doble mando: estatal y federal. Normalmente, es el gobernador de un estado quien activa el cuerpo en situaciones de emergencia local, aunque el presidente de Estados Unidos la puede "federalizar" cuando considera que la crisis supera las capacidades estatales.

El caso del Distrito de Columbia es distinto, ya que no es un estado y su Guardia Nacional depende exclusivamente del presidente para ser activada.

En cualquier circunstancia, la Guardia Nacional solo tiene autoridad dentro del estado o territorio donde ha sido activado.

¿Por qué en Washington?

Trump dictó una emergencia de seguridad pública para tomar el control de la policía de la capital por un máximo legal de 30 días y desplegar en sus calles al menos 800 efectivos de la Guardia Nacional.

El republicano justificó su decisión argumentando que la tasa de homicidios de Washington -considerada históricamente una de las ciudades más peligrosas del país- supera con creces la de capitales como Bogotá o Ciudad de México, y afirmó que también busca retirar de las calles a las personas sin hogar, sin especificar su destino.

La alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, criticó la decisión del presidente como "inquietante y sin precedentes", y reivindicó que los crímenes violentos han caído un 26% este año.

Trump ya desplegó en junio a cerca de cinco mil efectivos en Los Ángeles para respaldar los operativos migratorios frente a las grandes protestas contra las redadas, un despliegue que fue objeto de litigios judiciales porque no tuvo el consentimiento del gobernador.

Tropas de la Guardia Nacional llegan al Cuartel General de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, el martes 12 de agosto de 2025, en Washington. Foto: AP

¿Ha ocurrido antes el despliegue de la Guardia Nacional en la capital de EU?

A lo largo de la historia, la Guardia Nacional ha sido desplegada en Washington varias veces, en general para contener protestas, y la última vez que ocurrió fue en el primer mandato de Trump (2017-2021).

El republicano ordenó el despliegue de unos cuatro mil efectivos en 2020 para contener las manifestaciones contra la violencia policial y el racismo derivadas de la muerte de George Floyd, incluido el desalojo por la fuerza de una manifestación frente a la Casa Blanca.

En enero de 2021, durante el asalto al Capitolio por una turba de simpatizantes de Trump, solo 340 soldados fueron desplegados, y la oposición demócrata acusó al entonces mandatario de haber respondido de forma lenta y limitada a la crisis.

