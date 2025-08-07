Más Información

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Detienen a presunto integrante del Cártel de Sinaloa en El Paso, Texas; escapó de cárcel de EU

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Alito Moreno y Adán Augusto se confrontan en el Senado; "no me asusta comparecer ante las autoridades", afirma morenista

Se le quiebra la voz al ministro Laynez en última sesión de la Segunda Sala de la Corte; “fue un honor”, expresa

José Luis Rodríguez, especialista en lo laboral y autonombrado allegado de AMLO y Sheinbaum... ahora en Seguridad

Lorenzo Córdova gana amparo para ser eliminado de libros de la SEP; Corte ordena reeditar textos

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

"Lord Elevador": difunden video de brutal agresión contra mujer en Cuajimalpa; abogados agradecen atención de fiscalías de CDMX y Edomex

Andrés Filomeno "El Monstruo de Atizapán" es ingresado al hospital; padece problemas respiratorios

Los Ángeles.— Agentes de la de Estados Unidos salieron de la parte trasera de un camión de alquiler para realizar arrestos ayer en una tienda Home Depot de , una redada migratoria que un funcionario de la agencia llamó Operación Caballo de Troya.

El operativo de primeras horas de la mañana cerca del centro de Los Ángeles culminó con el arresto de unas 16 personas y se produjo apenas días después de que un tribunal federal de apelaciones ratificó la orden de un juez federal que prohíbe al gobierno del presidente Donald Trump llevar a cabo detenciones y arrestos indiscriminados en materia de inmigración en el sur de California.

La redada fue grabada en video por un reportero de la cadena Fox que acompañaba a los agentes adentro del camión de alquiler de la compañía Penske, usado por los oficiales para camuflarse.

Agentes de la Patrulla Fronteriza, al saltar de un camión de Penske durante una redada en Los Ángeles. Matt Finn / AP
“Para quienes pensaban que la aplicación de la ley migratoria se había detenido en el sur de California, piénsenlo de nuevo”, dijo el fiscal federal interino, Bill Essayli, en X.

El mes pasado, un juez federal emitió una restricción temporal que prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas sin una sospecha razonable y basarse únicamente en la raza o etnia aparente; hablar español o inglés con acento; presencia en un lugar específico o el tipo de trabajo que realiza la persona, en al menos siete condados del área metropolitana de Los Ángeles.

El fallo fue ratificado por el Noveno Circuito de Apelaciones, pero Essayli se mostró retador, al asegurar que la aplicación de la ley federal “no es negociable”.

En declaraciones a Los Angeles Times, un hispano dijo que el camión de Penske se acercó a inmigrantes que ofrecían su mano de obra en el estacionamiento del Home Depot del barrio Westlake, a pocas cuadras del Parque Mac Arthur. El conductor les dijo en español que buscaba trabajadores.

Varios hombres que ofrecían sus servicios se reunieron alrededor del vehículo; fue entonces que agentes enmascarados saltaron de la parte de atrás del camión y comenzaron a perseguirlos. Un video del grupo Unión del Barrio muestra cómo después de hacer los arrestos, los oficiales regresaron al camión y se marcharon.

La empresa Penske se desligó del operativo y dijo que no sabía que el camión había sido alquilado para este propósito. El Departamento de Seguridad Nacional dijo a Fox que el operativo estaba dirigido a detener sospechosos de pertenecer a la pandilla salvadoreña MS-13.

Consulado alista protección

El Consulado de México en Los Ángeles tuvo conocimiento de la redada y alista protección para personas mexicanas. Carlos González Gutiérrez, cónsul en Los Ángeles, indicó que el operativo fue realizado por agentes federales en plaza de Wilshire/S Union St. “Personal se encuentra en el centro de detención ICE para brindar asistencia consular a posibles personas detenidas”, destacó. Compartió la línea de apoyo consular: 520-623-7874.

Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió un informe a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre los mexicanos detenidos en las redadas de EU, ante el reporte de la participación de cazarrecompensas y dijo que pedirá un informe a los nuevos cónsules en EU sobre la situación.

