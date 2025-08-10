Más Información

Elementos de la Guardia Nacional (GN) en localizaron y deshabilitaron un laboratorio clandestino utilizado por la delincuencia para la elaboración de droga sintética, oculto entre la maleza.

El hallazgo se registró durante recorridos de seguridad en las inmediaciones de la localidad San Luis, en el municipio de La Trinitaria, donde los efectivos en coordinación con el , visualizaron una construcción improvisada con varios utensilios y material de laboratorio.

Al inspeccionar el lugar encontraron 10 contenedores con capacidad de mil litros, con una sustancia, 14 tambos con capacidad de 200 litros.

También dos cilindros metálicos con quemador, seis reactores, ocho cilindros de gas con capacidad de 30 kilos, un cilindro de aluminio, 50 tambos de 200 litros de capacidad, 70 tambos de 50 litros de capacidad y una camioneta todo terreno.

Los precursores químicos y los utensilios fueron puestos a disposición del ministerio público federal, para continuar las investigaciones.

Guardia Nacional deshabilita laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Chiapas. Foto: Especial
