La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo la vinculación a proceso en contra de, probable responsable del homicidio del Fiscal Federal en Tamaulipas,

Hernández Rojas fue detenido el pasado 8 de agosto en la ciudad de Reynosa en flagrancia respecto a armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como droga.

La aprehensión se obtuvo con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas.

En audiencia, el Juez de Control determinó que la detención se realizó dentro de los parámetros de legalidad y dictó auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No.1 Altiplano, así como cuatro meses de investigación complementaria.

