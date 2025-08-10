La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jareth Roberto Hernández Rojas, probable responsable del homicidio del Fiscal Federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

Hernández Rojas fue detenido el pasado 8 de agosto en la ciudad de Reynosa en flagrancia respecto a armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como droga.

La aprehensión se obtuvo con la ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas.

En audiencia, el Juez de Control determinó que la detención se realizó dentro de los parámetros de legalidad y dictó auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No.1 Altiplano, así como cuatro meses de investigación complementaria.

