Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, fue asesinado el pasado 4 de agosto por sujetos que lo remataron a tiros afuera de la camioneta donde viajaba y segundos antes le lanzaron una granada.

El crimen, ocurrido sobre el bulevar Hidalgo en la ciudad de Reynosa, se investiga por autoridades federales como una presunta venganza por decomiso de huachicol.

Videos que circulan en redes sociales muestran a la víctima bajar de una camioneta GMC negra en medio de las llamas y visiblemente herido, Vásquez Reyna es ultimado por sujetos a bordo de una camioneta blanca.

El delegado de la FGR en Tamaulipas fue asesinado a tiros luego de que saliera de su camioneta incendiada por una granada sobre el Bulevar Hidalgo en la ciudad de Reynosa (04/08/2025). Foto: Especial

Este viernes, la FGR confirmó la detención de Jaret Roberto “H”, por su presunta participación directa en el asesinato de su delegado en Tamaulipas y a quien se le vincula con la célula delictiva "Los Metros", facción del Cártel del Golfo.

Lee también Una semana antes del asesinato de Ernesto Vásquez, FGR aseguró casi dos millones de huachicol en Reynosa; atrae caso para indagatorias

FGR toma el caso

Luego de conocerse el crimen, la Fiscalía de Tamaulipas estableció coordinación con la FGR para colaborar en las investigaciones y la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero tomó el caso para su esclarecimiento.

El 5 de agosto, el gobernador Américo Villarreal Anaya anunció que vía área llegaron equipos de la FGR para trabajar en el proceso de investigación.

“Lo que sabemos, no te sabré decir el número de elementos, pero sí llegaron varios equipos conformados de la Fiscalía General de la República a nivel central, llegaron a través de transporte aéreo y que ya están en Reynosa y están participando activamente en el proceso de la investigación”, respondió el mandatario.

Además, Villarreal Anaya confirmó que la Guardia Estatal localizó un vehículo de los agresores que posteriormente se custodió para esperar el arribo de los agentes de la FGR y su retiro del lugar.

Lee también Sheinbaum: Gabinete de Seguridad informará de asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas; apoya para hacer justicia, dice

Asesinan al delegado de la FGR en Tamaulipas (04/08/2025). Foto: Especial

Crimen por venganza de huachicol: FGR

Un día después del crimen, a través de un comunicado, la FGR informó que hay "una sólida probabilidad" de que el homicidio con "violencia inusitada" contra su fiscal federal, provenga de la delincuencia organizada por el decomiso de gasolina y otros combustibles.

Sin embargo, aseguró que aunque "es el principal tema", no descarta cualquier otra línea de investigación conforme avance el caso.

Una semana antes de que el delegado Cuitláhuac fuera asesinado, la FGR aseguró casi dos millones de litros de hidrocarburo durante un cateo en Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos y donde desde hace años, autoridades federales tienen detectada la presencia del Cártel del Golfo.

Lee también “Preocupante, violencia usada por huachicoleros”

En Tamaulipas, elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Fiscalía General de la República, Policía Estatal, y de seguridad de Pemex aseguraron 1 millón 802 mil 650 litros de huachicol el 26 de julio de 2025. Foto: Especial

El pasado 26 de julio, al institución a cargo de Gertz Manero informó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, el decomisó un millón 802 mil 650 litros de hidrocarburo a cargo de agentes de la Policía Federal Ministerial en la colonia La Escondida de Reynosa y donde no reportaron detenidos.

Durante la operación, también se decomisaron nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 frac tanks (tanques de almacenamiento móviles), tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial.

Vásquez Reyna investigaba a Tania Contreras

Documentos obtenidos por EL UNIVERSAL señalan que Vásquez Reyna investigaba a Tania Contreras López, presidenta electa del Tribunal de Electoral de Tamaulipas y Juan Carlos Madero Larios, por el presunto delito de asociación delictuosa y tráfico de influencias.

La investigación ocurre luego de que el 26 de abril de este año, Jesús Gustavo García Rodríguez, director jurídico del PAN Tamaulipas, denunciara a la entonces candidata a presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

Dijo que la denuncia es “a efecto de denunciar la posible participación en actos tipificados como delitos entre ellos el de tráfico de influencias que derivó en lo que consideramos pudiera ser una conformación ilegal del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas”.

Lee también PAN Tamaulipas denuncia ante la FGR a Tania Contreras y dos magistrados; los acusa de asociación delictuosa y tráfico de influencias

Investigación de la FGR contra Tania Contreras. Foto: EL UNIVERSAL

Por medio de una publicación en redes sociales, Tania Contreras informó que el documento de la denuncia a manos de este medio, "forma parte de una denuncia interpuesta por el presidente del PAN en Tamaulipas durante mi campaña"

Y agregó que la propia FGR, a través de un Ministerio Público, "RESOLVIÓ EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, al determinar que no existen elementos probatorios que sustenten los señalamientos".

Condenan asesinato

A través de su cuenta de X, el gobernador Américo Villarreal condenó los hechos violentos y el asesinato del delegado de la FGR.

"Desde el Gobierno de Tamaulipas condenamos el crimen del Delegado de la FGR en el estado. Nos solidarizamos con su familia y reiteramos nuestra total disposición para coadyuvar con la Fiscalía y el Gobierno de México en la búsqueda de justicia y la construcción de la paz."

Por su parte, la FGR dijo que inmediato contactó a la familia de Ernesto Cuitláhuac para manifestarle su absoluta solidaridad y proporcionarle el apoyo permanente así como para informarle los avances de la investigación.

Lee también En medio de fuerte dispositivo de seguridad, sepultan al delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas; lo despiden en medio de aplausos

Sepultan al delegado de la FGR en Tamaulipas (07/08/2025). Foto: Especial

Despiden al delegado

Este jueves 7 de agosto, familiares, amigos y compañeros de la Fiscalía despidieron al funcionario con aplausos y llevaron su cuerpo en una carroza color negro que fue seguida por su familia.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Vasquez Reyna fue sepultado en el panteón Español, cerca de la funeraria Gayosso del bulevar Hidalgo, donde ocurrió el crimen.

*Con información de Sandra Tovar, Manuel Espino y Ariana Paredes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc