En medio de fuerte dispositivo de seguridad, sepultan al delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas; lo despiden en medio de aplausos

Reynosa.- Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, asesinado el pasado 4 de agosto en esta ciudad, fue sepultado este jueves, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

El velorio tuvo lugar en la funeraria Gayosso del bulevar Hidalgo, hasta donde llegaron familiares, amigos y compañeros de la Fiscalía.

Desde ese lugar partió el cortejo fúnebre, hasta el panteón Español, a escasos metros de la funeraria.

Durante el evento fue fuertemente custodiado (07/08/2025). Foto: Especial

En punto de las 12:00 horas y en medio de aplausos, el ataúd con el cuerpo de Vázquez Reyna salió de la funeraria en una carroza en color negro, que fue seguida por su familia.

Camionetas que trasladaron las coronas y flores formaron una larga fila tras los familiares, hasta el lugar donde fue sepultado el cuerpo del delegado.

Vázquez Reyna fue asesinado el lunes pasado en un ataque directo, a plena luz del día en el boulevard Hidalgo, una de las vías más importantes de Reynosa.

