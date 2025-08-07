Más Información

EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa

Luisa Alcalde llama a vivir en la justa medianía aunque se tengan los recursos; acusa campaña de derecha contra Morena

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

En medio de fuerte dispositivo de seguridad, sepultan al delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas; lo despiden en medio de aplausos

Senado alista toma de protesta de 881 jueces, magistrados y ministros de la Corte; este es el itinerario de la ceremonia

Reynosa.- , delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, el pasado 4 de agosto en esta ciudad, fue sepultado este jueves, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

El velorio tuvo lugar en la funeraria Gayosso del bulevar Hidalgo, hasta donde llegaron familiares, amigos y compañeros de la Fiscalía.

Desde ese lugar partió el cortejo fúnebre, hasta el panteón Español, a escasos metros de la funeraria.

Durante el evento fue fuertemente custodiado (07/08/2025). Foto: Especial
Durante el evento fue fuertemente custodiado (07/08/2025). Foto: Especial

En punto de las 12:00 horas y en medio de aplausos, el ataúd con el cuerpo de Vázquez Reyna salió de la funeraria en una carroza en color negro, que fue seguida por su familia.

Camionetas que trasladaron las coronas y flores formaron una larga fila tras los familiares, hasta el lugar donde fue el cuerpo del delegado.

Vázquez Reyna fue asesinado el lunes pasado en un ataque directo, a plena luz del día en el boulevard Hidalgo, una de las vías más importantes de Reynosa.

