Monterrey, Nuevo León.- El Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda presentó este jueves los avances del Plan Estatal de Movilidad actualizado, en donde el Gobierno del Estado le apuesta al transporte público masivo de pasajeros, y en el que se invertirán 58 mil millones de pesos en el sexenio.

“Tan solo movilidad, aquí no están las Carreteras, ni la Aduana, ni la Gloria-Colombia, ni la Interserrana, ni los puentes, aquí es exclusivamente Metro, camiones, inteligencia y programas de movilidad, 58 mil millones en el sexenio, seis veces más que el Gobierno anterior”, aseveró.

En el Nuevo León Informa, y ante funcionarios estatales, representantes de organismos intermedios del sector privado, y de Cámaras empresariales, el Mandatario estatal señaló que este plan, que se basa en cuatro ejes: Transporte Digno; Movilidad Inteligente; Corresponsabilidad Vial y Alternativas de Movilidad, busca dotar a las y los neoloneses de infraestructura vial que no se alcanzó en 40 años.

“Agradecerles la paciencia de estos primeros tres años, pero créanme que valdrá la pena, pues estamos invirtiendo montos históricos para hacer en seis, en un sexenio, lo que no hicimos en 40 años y tener la movilidad que siempre debió tener Nuevo León”, señaló.

“Este Plan se le presenta al gabinete, a las Cámaras y a la ciudadanía porque partimos de la premisa de la corresponsabilidad. El Gobierno hará su parte, pero si además todos nos sumamos va a multiplicarse el beneficio y va a ser mayor la reducción del tráfico de la ciudad”, agregó.

“En Nuevo León estamos apostando al futuro, estamos apostando a las buenas prácticas y estamos apostando al transporte público masivo, en lugar de apostarle a más carros”, enfatizó.

En renovación del transporte público de pasajeros, dijo que a la fecha Nuevo León cuenta ya con 2 mil 200 nuevos camiones en operación con internet gratuito, cámaras conectadas al C5, conectados al Sintram para sincronizar los semáforos para reducir el tráfico; más mil 200 unidades de aquí a diciembre para terminar el año con 4 mil nuevos camiones.

Destacó además la operación de un nuevo Sintram que sincronizará mil 500 semáforos en una sola cabeza, el cual tendrá su centro de operaciones en el nuevo edificio de Fuerza Civil.

“Ahí van a estar todos los entes de movilidad estudiando cómo hacer la mejor logística posible, para que los semáforos y los cruces todos estén sincronizados de la mejor manera”, señaló.

Dijo que el programa de Transporte Escolar cuyo beneficio es el uso de menos autos, si el papá y la mamá trabajan, ya no andan con el pendiente, el niño llega seguro, genera equidad e inclusión entre los niños, porque van todos en una misma unidad.

“Algunas escuelas ya lo hacen, sobre todo Monterrey, San Pedro, San Nicolás, queremos que se brinque a más municipios el primero de septiembre y luego tener todo el semestre juntas con padres de vecinos, con alcaldes, implementación y van a ver la mejora que te hace, sobre todo con el tráfico de 7 a 8”, refirió.

El Mandatario estatal dijo que también se dialoga con empresas y Cámaras sobre el escalonamiento de horarios, lo cual reduciría en un 10 por ciento el tráfico en horas pico.

“Estamos practicando con Cámaras y con empresas para ver si es mejor por giro, por grupo, por región y ya hemos estado tomando decisiones de cómo empezar el horario escalonado a la brevedad”, expresó.

“Lo más importante es que tengamos una ciudad habitable, amigable y conectada que como marca la Ley General de Asentamientos Humanos privilegie que puedas caminar y que te puedas mover sin carro”.

Señaló que se alista además la construcción de Parques Lineales en avenidas principales, con puentes peatonales que conecten a los usuarios del Metro.

El Gobernador manifestó que la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene programada una visita a Nuevo León el próximo 26 de agosto, en lo relativo al Tren de Pasajeros a Nuevo Laredo.

“Tren de pasajeros que se integra a la red del transporte público masivo y se conecta en San Jerónimo, enfrente de Calzada San Pedro, con la Línea 4”, apuntó.

El Gobernador dijo que de manera permanente se presentará este Plan a todos los actores de Nuevo León, para alcanzar también el primer lugar en Movilidad.

Acompañaron al Gobernador en el Nuevo León Informa la Secretaria de Economía, Betsabé Rocha; el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal; el Secretario de Economía, Juan Paura; el director de Metrorrey, Abraham Vargas, y el director de la Red Estatal de Autopistas, Felipe Flores Escamilla.

