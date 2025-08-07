Desde la madrugada de este jueves el puerto de Manzanillo fue cerrado a la navegación para embarcaciones menores como medida preventiva ante la presencia de la tormenta tropical Ivo.

La Capitanía de Puerto tomó la decisión ante el inminente aumento de oleaje dentro de la bahía en la que se ubica el recinto.

La restricción, que permanecerá vigente hasta nuevo aviso, afecta a lanchas pesqueras y pequeñas embarcaciones deportivas o recreativas; conforme evolucione el fenómeno meteorológico se evaluará la situación para determinar si la medida se extiende a otro tipo de naves.

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil continúa el monitoreo de la tormenta que ha generado lluvias y alto oleaje en las costas de Colima.

“Oficiales operativos y personal del Sistema Estatal continúan realizando recorridos en las diferentes playas y monitoreos para determinar algún riesgo y brindar recomendaciones preventivas”, señaló la dependencia estatal.

Además, hizo un exhorto a la población a extremar precauciones, evitar visitar las playas del estado y por ninguna circunstancia ingresar al mar.

