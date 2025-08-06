Más Información
Las fuertes lluvias que se registraron en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, provocaron que una estructura metálica de una unidad de salud del IMSS Bienestar colapsara y cayera sobre cuatro personas, quienes resultaron heridas.
Los hechos ocurrieron en la Unidad de Salud IMSS-Bienestar del fraccionamiento El Coyol del puerto de Veracruz.
Estructura caída en IMSS Bienestar (06/08/2025). Foto: Especial
Los informes señalan que se desprendió un pasante de agua que cayó sobre un grupo de personas que se encontraba en el lugar esperando ser atendidos.
Cuatro personas quedaron heridas, una de ellas de gravedad, por lo que fue trasladada al Hospital General de Zona No. 71 del IMSS.
Parte de la estructura caída (06/08/2025). Foto: Especial
