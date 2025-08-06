Más Información

Operación Caballo de Troya; agentes migratorios detienen a 16 en redada de Los Ángeles

Operación Caballo de Troya; agentes migratorios detienen a 16 en redada de Los Ángeles

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Va caravana migrante a CDMX por papeles y en busca de trabajo

Va caravana migrante a CDMX por papeles y en busca de trabajo

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Pachuca.- Un al interior de un domicilio particular dejó como saldo cuatro personas sin vida en la localidad de San Lorenzo, en el municipio de Tula, Hidalgo.

De acuerdo con reportes policiacos, alrededor de las 10:30 de la mañana se recibieron múltiples llamadas de emergencia, donde se alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Fresno, cerca de los llamados “departamentos blancos”.

Testigos señalaron haber escuchado al menos 10 disparos, por lo cual solicitaron la presencia de los cuerpos de seguridad. Agentes de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y fueron informados sobre la presencia de dos camionetas blancas tipo pickup, en las que presuntamente llegaron varios .

Vecinos reportaron escuchar diversos impactos de bala (06/08/2025). Foto: Especial
Vecinos reportaron escuchar diversos impactos de bala (06/08/2025). Foto: Especial

Lee también

Se indicó que una persona con un abordó una de las unidades y se dirigieron hacia el campo “7 de Agosto”.

Al ingresar al domicilio, los agentes localizaron los cuerpos sin vida de cuatro hombres, quienes presentaban impactos de arma de fuego. Se dio a conocer que las víctimas, tenían entre 24 y 35 años de edad. En el lugar fueron localizados cartuchos percutidos calibre 9 mm y .223.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de los cuatro hombres, quienes hasta el momento permanecen en calidad de desconocidos.

El municipio de Tula ha registrado una ola de violencia en las últimas semanas, con un saldo de varias personas ejecutadas, además de que las autoridades de seguridad han desplegado diversos operativos en los que se ha reportado la desarticulación de algunas células criminales.

Policías acordonaron la zona (06/08/2025). Foto: Especial
Policías acordonaron la zona (06/08/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses