Cae implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; es presunto integrante de "Los Metros"

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó este viernes la detención de Jaret Roberto “H”, por su presunta participación directa en el asesinato de su delegado en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, en calidad de integrante de la célula delictiva "Los Metros", facción del Cártel del Golfo.

A través de un comunicado, la dependencia informó que el sujeto fue localizado en un centro de rehabilitación de la ciudad de Reynosa, donde se escondía, y en donde se le encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga.

Lo anterior, indicó, después de obtener los datos de investigación necesarios para identificar un vehículo, en el que se transportaron algunos de los homicidas de Vásquez Reyna.

Lee también Una semana antes del asesinato de Ernesto Vásquez, FGR aseguró casi dos millones de huachicol en Reynosa; atrae caso para indagatorias

Indicó que Jaret Roberto “H”, ya contaba con una orden de aprehensión federal y sería uno de los homicidas que huyeron en un vehículo, tras participar en los hechos.

La FGR señaló que los datos hallados en el teléfono celular del detenido permitieron establecer, con toda precisión, la participación directa de Jaret Roberto en el homicidio referido, en su calidad de miembro de “Los Metros”, facción del Cártel del Golfo que es uno de los principales responsables del huachicol fiscal en esa zona.

Anunció que este viernes presentará ante un juez al detenido, y se continuará con las investigaciones para aprehender a los demás responsables.

