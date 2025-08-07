Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó la detención del excomisario de la policía Municipal de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos y otros cinco elementos de dicha corporación, por denuncias en su contra por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La aprehensión del excomisario de la Policía Municipal de Hermosillo y otros elementos, pudiera derivar del traslado de personas vulnerables y en situación de calle de la capital del estado al municipio de Navojoa, cuando se celebraban las Fiestas del Pitic.

El exfuncionario ocupó el cargo desde septiembre del 2021 hasta junio del 2025.

Tras presentar su renuncia publicó en sus redes sociales: "la hice por congruencia a lo que mis padres me enseñaron".

"El motivo de la misma obedece a intereses ajenos a mi persona y a decisiones muy lejos de mi alcance".

"Mi eterna gratitud a todas las compañeras y compañeros, hicimos gran trabajo en equipo, estoy seguro que se puede hacer más".

"Condenó enérgicamente la embestida contra mis compañer@s de policía municipal, la cual hemos sufrido desde alrededor de año y medio".

"De ser necesario exhibiere a través de pruebas de manera pública y jurídica donde tenga que hacerlo".

Este jueves 7 de agosto, trascendió una diligencia de cateo en el domicilio del excomisario en el fraccionamiento Monterosa.

La Fiscalía de Sonora emitió un breve comunicado.

"El día de hoy se cumplimentaron 6 órdenes de aprehensión por diversos delitos relacionados con hechos materia de denuncia y quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)".

Continuarán las indagaciones conforme avancen las investigaciones y permita el debido proceso (07/08/2025). Foto: Especial

Agregó que continuará investigando conforme avancen las investigaciones y permita el debido proceso.

El Ayuntamiento de Hermosillo, por su parte, agregó que se mantendrá respetuoso de las indagatorias que realiza la Fiscalía de Justicia del Estado.

"Ante el proceso que sigue la Fiscalía de Justicia del Estado, que involucra a elementos y un ex elemento de la Policía Municipal, se informa que el Ayuntamiento de Hermosillo se mantendrá respetuoso de las indagatorias y del debido proceso".

Lo anterior, con el fin de permitir que el desahogo del caso se realice de forma objetiva, con apego estricto a la ley, externó.

