Monterrey, Nuevo León. – Un hombre fue detenido con , en el municipio de General Bravo, Nuevo León.

Personal de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al presunto cuando circulaba a la altura del kilómetro 167 de la carretera libre a Reynosa, en dirección a Tamaulipas.

Mediante una ficha informativa, la FGR identificó al sujeto como Bernabé “N”, quien quedó a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud.

Auto en el que viajaba el traficante (07/08/2025). Foto: Especial
“El pasado 4 de agosto, al llevar a cabo actos de investigación, elementos de la PFM detuvieron a Bernabé “S” cuando circulaba sobre el kilómetro 167+500 de la carretera libre Monterrey-Reynosa, con dirección a Reynosa, a la altura del municipio mencionado.

Al revisar la camioneta con placas de Guerrero, en la que viajaba el imputado, los policías localizaron entre pacas de paja 11 paquetes que contenían aproximadamente 200 kilos del enervante”, señala el comunicado.

Se informó que Bernabé “N” viajaba en una camioneta con placas del estado de Guerrero, misma que fue revisada por las autoridades federales.

